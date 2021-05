Chcieli zrobić sobie selfie na łodzi turystycznej. Zginęło 9 osób

Z zdarzeniu poinformowała w niedzielę 16 maja indonezyjska policja. Wypadek wydarzył się w sobotę w Boyolali Regency. Na łodzi było 20 pasażerów, którzy wpadli na pomysł zrobienia sobie grupowego selfie.

Szef policji w Jawie, Ahmad Lutfi mówi, że przyczyną wywrotki było przeciążenie jednej strony. Łódź straciła równowagę i wywróciła się. Policja ​​uratowała 11 osób z 20 pasażerów. Władze przeprowadzą dochodzenie w celu ustalenia, czy nie doszło do zaniedbania ze strony organizatorów rejsu.

Według Ahmada Luftiego, w chwili tragedii u steru stał 13-letni młodzieniec.

Wypadki statków i łodzi w Indonezji, która ma około 17 tys. wysp nie są rzeczą rzadką. Jednak utrata życia z powodu chęci posiadania wspólnej fotografii to ewenement.

Seven Indonesians drowned after an overloaded boat capsized because of tourists attempting a selfie in a reservoir on Java island, police said Sunday. #Boyolali #BoatAccident https://t.co/JMcVIbubSd

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) May 16, 2021