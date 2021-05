„Dzisiaj świat potrzebuje Hitlera”. Miłośnik palestyńskich terrorystów wyrzucony z CNN

Oprócz niedzielnego wpisu, który został szybko skasowany, Raja wielokrotnie komentował w ostatnich dniach konflikt izraelsko-palestyński, m.in. zarzucając Izraelowi terroryzm.

Raja publikował także antysemickie komentarze podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 2014 roku. „Przyczyną, dla której w finale kibicuję Niemcom jest to, że Hitler był Niemcem i dobrze sobie poradził z Żydami!” – brzmiał jeden z nich

Pakistańczyk na swoim profilu w serwisie LinkedIn informuje, że od 2013 roku do maja 2021 był współpracownikiem CNN. Na stronie telewizji można znaleźć wiele artykułów, pod którymi jako jeden z autorów podpisany jest Raja. Ostatni z września 2020 roku.

„Adeel Raja nigdy nie był pracownikiem CNN. Jako współpracownik pomagał w zbieraniu materiałów w Islamabadzie. Jednak w świetle tych odrażających oświadczeń nie będzie ponownie współpracować z CNN w jakimkolwiek charakterze” – napisał rzecznik stacji Matt Dornic w odpowiedzi na prośbę magazynu „Washington Examiner” o skomentowanie sprawy.

Lewicowej stacji przez lata nie przeszkadzały ekscesy islamskiego ekstremisty, gloryfikowanie Hitlera i wychwalanie ludobójstwa. Pozbywa się podleca dopiero po tym, jak w mediach społecznościowych zaczęto komentować jego ohydne wpisy, wskazywać na CNN i gdy o skandalu poinformowała stacja Fox News i magazyn „Washington Examiner”.

‘Homey’s been cashing a CNN check for 8 years’: CNN’s Adeel Raja tries deleting tweet calling for a ‘new Hitler’ BUUUT we got it https://t.co/7bX2fheaKM via @twitchyteam

— The🐰FOO (@PolitiBunny) May 16, 2021