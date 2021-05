Grzegorz Braun w obronie rzeszowian: „Tu w Rzeszowie nie będzie segregacji sanitarnej. Nie będzie dzielenia obywateli na lepszych i gorszych” [VIDEO]

W poniedziałek przed południem odbyła się w Rzeszowie konferencja prasowa kandydata na prezydenta tego miasta i posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk zadeklarował, że będzie bronił mieszkańców przed dokonującą się poprzez różnego rodzaju naciski segregacją sanitarną.

Braun zaznaczył, że dostaje sygnały o nielegalnych naciskach na żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

– Ale także pracowników administracji systemu lecznictwa i edukacji, wreszcie na różne grupy wiekowe, społeczne. Mowa o seniorach, mowa o dzieciach, mowa o osobach, które cechują się jakąś niepełnosprawnością – wyliczał.

Sygnały te dotyczą różnych form nacisku, mających na celu „zmotywować” ludzi do szczepienia się przeciwko COVID-19.

– Ich ewidentnym celem jest wyegzekwowanie przyzwolenia, najlepiej entuzjastycznego, na poddanie procedurom medycznym – mówił i podkreślił, że „szkodliwość czy nieszkodliwość szczepionek pozostaje wciąż dyskusyjna”.

Dalej podkreślił, że sprawa korzystania z różnego rodzaju usług i procedur medycznych „w kontekście prawnym i obyczajowym zawsze należały do sfery prywatności”. – Zawsze podlegały indywidualnej decyzji pacjenta – dodał.

Braun tłumaczył, że owe naciski polegają na „zachętach, za którymi stoi niezawoalowana groźba np. usunięcia ze służby wojskowej, policyjnej, państwowej, odsunięcia od pracy nauczycielskiej, medycznej”.

Całą tę sytuację nazwał bezprawiem.

– A ponieważ dopuszczają się go [bezprawia -red.] wyższe i najwyższe instancje władz, szczyty hierarchii przełożonych różnych służbach, w różnych działach administracji i gospodarki, to oprócz tego, że to bezprawie, to także niegodziwość. To szczególnego rodzaju podstępne łajdactwo i temu stanowczo się przeciwstawiam – podkreślił.

Braun oznajmił, ze jako poseł na Sejm podejmuje interwencje, kieruje pisma z pytaniami o przypadki o jakich został powiadomiony. Zaznaczył, że będzie bronił także rzeszowian przed segregacją sanitarną.

– Jako kandydat na prezydenta Rzeszowa niniejszym uroczyście deklaruję, że do żadnych tego typu praktyk nie dopuszczę, o ile to będzie w mojej mocy. A jeśli zostanę o nich poinformowany dołożę wszelkich starań i podejmę wszelkie możliwe działania, by tego typu praktyki powściągnąć, ukrócić, wyeliminować. Tu w Rzeszowie nie będzie segregacji sanitarnej. Nie będzie dzielenia obywateli na lepszych i gorszych – zapewnił.

Polityk podkreślił też, że nie ocenia samych preparatów przeciwko COVID-19. – Abstrahuję od skuteczności bądź nieskuteczności tego rodzaju praktyk – powiedział .