Lewackie czystki w amerykańskiej armii. Dowódca z Sił Kosmicznych wyrzucony za krytykowanie marksistowskiej teorii rasowej

Jeden z dowódców Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych został usunięty ze swego stanowiska za krytykowanie tzw. krytycznej teorii rasowej i wskazanie, że swe korzenie ma ona w ideologii marksistowskiej. Administracja Bidena zaprowadza powszechną lewacką indoktrynację w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Podpułkownik Matthew Lohmeier, były pilot myśliwca, dowodził 11. Alarmową Eskadrą Przestrzeni Kosmicznej w Bazie Sił Powietrznych Buckley w Kolorado. Siły Kosmiczne to nowy, powołany przez prezydenta Trumpa szósty rodzaj sił wojskowych.

Lohmeier został zwolniony ze swego stanowiska za krytykowanie lewicowej indoktrynacji jaka zaprowadzana jest w amerykańskim wojsku. Chodzi m.in o różnego rodzaju szkolenia z równości, różnorodności, którym poddawani są żołnierze. Podpułkownik odniósł się do powszechnie narzucanej w w amerykańskich instytucjach – szkołach, uczelniach, ale także służbach w tym wojskowych krytycznej teorii rasowej, która głosi, że w USA panuje strukturalny rasizm i cały kraj został zbudowany w oparciu o wyzysk i rasizm. Krytyczna teoria rasowa głosi, że historyczne nierówności i rasizm nadal kształtują dzisiejszą politykę publiczną i warunki społeczne. Głosi także, że biali ze swej natury są uprzywilejowanymi rasistami i dzieli ludzi na „uprzywilejowanych” i „uciskanych”.

Lohmeier wystąpił w audycji, w której promował własna książkę: „Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military” (Nieodparta Rewolucja: Marksistowski Cel: Podbój i Zniszczenie Amerykańskiego Wojska). Odniósł się m.in do tzw Projektu 1619 nawiązującego do sprowadzenia pierwszych niewolników do Ameryki. Projekt stał się obowiązująca powszechnie za Bidena, narzucaną doktryna, że Stany Zjednoczone zostały zbudowane w oparciu o rasizm. Lohmeier opisał projekt jako „antyamerykański”, dodając, że „nakazuje intensywnego nauczania, że kraj gdy ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych, to skodyfikował i ustanowił przewagę (supremację) białych jako prawo tej ziemi. – Jeśli nie chcesz się z tym zgodzić, to zaczynasz być określany jako rasista – powiedział wojskowy

– Branża różnorodności, integracji i równości oraz szkolenia, jakie otrzymujemy w wojsku są zakorzenione w krytycznej teorii rasy, która z kolei jest zakorzeniona w marksizmie – mówił wojskowy nawiązując do nieustannych szkoleń i lewackiej indoktrynacji, której poddawane są także siły zbrojne.

Podpułkownik Matthew Lohmeier za swe wypowiedzi został usunięty ze stanowiska, a dowódca Sił Kosmicznych, generał Stephen Whiting nakazał wszczęcie przeciwko niemu dochodzenie. Rzecznik oświadczył, że pułkownik został zwolniony „z powodu utraty zaufania i pewności co do jego zdolności do przewodzenia”. „Żołnierze mogą wyrażać swoje osobiste opinie, gdy nie są w mundurach, ale mają też zakaz prowadzenia działalności politycznej” – napisano w oświadczeniu.

W mailu do „Military Times” Lohmeier napisała: „Moim zamiarem nigdy nie było angażowanie się w partyjną politykę. „Napisałem książkę o konkretnej ideologii politycznej (marksizmie) w nadziei, że nasz Departament Obrony może w przyszłości powrócić do bezstronności politycznej, tak jak to z godnoscią czyniono przez cała nasza historię”.

Lohmeier został wyrzucony za przeciwstawianie się właśnie temu za co został wyrzucony. Stwierdzono, że prowadzi zakazaną działalność polityczną, a on tymczasem protestował przeciwko działalności politycznej w wojsku i indoktrynowaniu go marksistowską ideologią.