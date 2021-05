Młody mężczyzna zmarł po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki. Podawanie specyfiku wstrzymane

W Indonezji zmarł młody mężczyzna, któremu wstrzyknięto pierwszą dawkę szczepionki AstraZenewca. Ministerstwo Zdrowia zawiesiło podawanie całej partii szczepionki, z której pochodziła podana dawka.

Indonezja zawiesiła dystrybucję partii szczepionki AstraZeneca, po tym jak zmarł 22-latek któremu podano pierwszą dawkę specyfiku. Do tragedii doszło w stolicy kraju Dżakarcie. Młody mężczyzna zmarł na drugi dzień po zaszczepieniu pierwsza dawką.

– Mężczyzna otrzymał swoją dawkę z partii CTMAV547 – powiedziała agencji Reuters rzecznik Ministerstwa Zdrowia Siti Nadia Tarmizi. To właśnie ta partia składająca, się z 448 tysięcy dawek szczepionek będzie teraz przebadana pod kątem sterylności i toksyczności. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że partia „CTMAV547” która została dostarczona do ​​Azji Południowo-Wschodniej w zeszłym miesiącu jest częścią dostawy ponad 3,85 miliona dawek z programu COVAX organizowanego przez Światową Organizację Zdrowia.

„Niektóre dawki zostały rozdane w stolicy Dżakarcie i prowincji Północnego Sulawesi, a także wojsku” – napisało ministerstwo w oświadczeniu. Dochodzenie w sprawie śmierci młodego mężczyzny prowadzi specjalny komitet odpowiedzialny za monitorowanie skutków szczepień.

– To środki ostrożności przyjęte przez rząd, by zapewnić bezpieczeństwo tej szczepionki – powiedziała rzecznik resortu zdrowia Tamizi dodając, że nie będzie to miało wpływu na dystrybucję innych serii szczepionek AstraZeneca .

– Test partii może zająć co najmniej dwa tygodnie – powiedziała Hindra Irawan Satari przewodnicząca komitetu monitorującego szczepionki. – Po udowodnieniu, że jest sterylna i nie zawiera toksyn, zostanie wznowione stosowanie szczepionki. Zajmie to co najmniej dwa tygodnie.