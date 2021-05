Nowy właściciel TVN. Światowi giganci zapowiadają fuzję

To już pewne – szykuje się kolejna zmiana właścicielska w TVN-ie. Koncerny WarnerMedia i Discovery połączą się, a na czele nowej spółki stanie David Zaslav.

WarnerMedia należał do giganta telekomunikacyjnego AT&T. W jego skład wchodzą m.in. CNN, HBO, Cartoon Network czy Warner Bros. TVN od 2018 roku należał do Discovery. W ich rękach jest także Eurosport, Animal Planet i w końcu sama telewizja Discovery.

W poniedziałek 17 maja spółki te ogłosiły fuzję. Nowy podmiot ma być notowany na giełdzie, a właścicielami będą akcjonariusze obu koncernów.

71 proc. ma należeć do AT&T, a 29 proc. do Discovery. Nową spółką pokieruje Zaslav, który dotychczas stał na czele drugiego z podmiotów. AT&T ma dostać 43 mld dolarów w gotówce, obligacjach i akcjach.

Koncern będzie obecny w ponad 220 krajach, w 50 wersjach językowych. W Polsce posiada TVN czy platformę stremingową player. Nowa spółka chce bardziej postawić na bibliotekę wideo, tworzyć więcej własnych treści i udostępniać je w internecie w formie subskrypcji, czyli comiesięcznych płatności.

W 2020 roku Discovery i WarnerMedia łącznie miały 39 mld USD przychodów (zysk operacyjny EBITDA 12 mld USD). Po fuzji, do której ma dość w połowie przyszłego roku, plany zakładają zwiększenie przychodów w 2023 roku do 52 mld USD i zysku operacyjnego EBITDA do 14 mld USD.