Polska wcześniej przystąpi do paszportów covidowych. Niedzielski zdradził szczegóły

Unia Europejska przyspiesza z paszportami covidowymi, które w uprzywilejowanej sytuacji będą stawiały osoby zaszczepione. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że Polska w najbliższych dniach dołączy do programu.

– Za kilka dni chcemy podłączyć się do systemu przygotowanego przez Komisję Europejską – poinformował Niedzielski w Radiu ZET.

Początkowo Polska miała do systemu dołączyć 25 maja, ale stanie się to wcześniej. Według najnowszych zapowiedzi stanie się to już 20 maja.

– Mieliśmy deklarację z KE, że zaczniemy 25 maja, ale przyśpieszamy i będziemy chcieli 20 maja, czyli za kilka dni, podłączyć się do tego systemu, który został zaproponowany przez Komisję Europejską – powiedział Niedzielski.

– Mam nadzieję, że po tych pierwszych testach, po 20 maja, będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja – dodał na antenie „Zetki”.

Co oznaczają paszporty covidowe?

Paszporty covidowe to jeden z kolejnych elementów scentralizowanego systemu kontroli społecznej.

Oficjalnie paszporty szczepionkowe nazywane będą „Zielonym Certyfikatem Cyfrowym”. Mają zawierać informacje o przebytej chorobie COVID-19 lub zaszczepieniu się przeciwko niej. Na tej podstawie możliwe będą podróże po Unii Europejskiej.

Powstaje zasadnicze pytanie, czy wprowadzenie certyfikatów dla zaszczepionych nie będzie aby wstępem do czegoś większego? Totalitaryści z UE mogą zapragnąć, by w kodach QR zawierać inne informacje o obywatelach. Innymi słowy, czy jeśli Unia Europejska dostanie tak potężne narzędzie do ręki, to poprzestanie na analizie osób niezaszczepionych czy pójdzie znacznie szerzej w masowej inwigilacji i kontroli?