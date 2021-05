Rozwód Billa Gatesa. Business Insider: Powodem znajomość miliardera z pedofilem

Dlaczego Melinda Gates rozwodzi się z twórcą Microsoft? Według amerykańskich mediów powodem była jego znajomość jej męża z miliarderem-pedofilem Jeffreyem Epsteinem.

Po 27 latach Melinda i Bill Gates biorą rozwód. Dziennikarze od dłuższego czasu próbowali ustalić co jest powodem rozwodu po tylu latach.

Według Business Insider może chodzić o kolegę Billa Gatesa – Jeffreya Epsteina. To miliarder pedofil, którego sprawą żyła cała Ameryka.

Bill Gates i Jeffrey Epstein mieli znać się od dawna. Od 2011 roku doszło do wielu spotkań obu miliarderów.

Było to już trzy lata po tym, jak Epstein przyznał się do przemocy seksualnej wobec 14–letniej dziewczynki. Wkrótce okazało się, że ofiar było więcej.

Żona twórcy Microsoft nie była zachwycona z tej znajomości. Relacje męża z pedofilem miały sprawiać jej dyskomfort.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że w 2019 roku Bill Gates przyznał, że poznał Epsteina, ale „nie przyjaźni się z nim i nie łączą ich żadne relacje biznesowe”. To właśnie wówczas „New York Times” opisał spotkania Gatesa z pedofilem.

Również już w 2019 roku Melinda Gates zaczęła się konsultować z prawnikami rozwodowymi.

Linia obrony Billa Gatesa była podważana przez kolejne media. Co więcej, dziennikarze udowodnili, że nie tylko sam Bill, ale również niektórzy pracownicy fundacji Gatesów spotykali się z Epsteinem.

„The New Yorker” ujawnił, że w 2014 roku Epstein przekonał Gatesa do przekazania 2 mln dolarów darowizny na projekt medialny realizowany w Massachusetts Institute of Technology. Na dowód dziennikarze opublikowali wewnętrznego mejla dyrektora media labu.

Rzecznik Gatesa zaprzeczył, by za darowizną stał Jeffrey Epstein.

Według New York Times w 2013 roku Gates razem z Epsteinem miał polecieć z New Jersey na Florydę na pokładzie prywatnego odrzutowca „Lolita Express” należącego do Epsteina. Dopiero w 2014 roku pedofil miał się skarżyć przyjacielowi, że twórca Microsoftu zakończył ich relację.

Źródło: Business Insider