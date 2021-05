Studenci kradli kurczaki z KFC przez błąd w aplikacji. Spędzą nawet 2,5 roku w więzieniu

Studenci odkryli błąd w aplikacji KFC. Przez prawie pół roku zamawiali sobie za darmo kurczaki.

Prawie pół roku jedzenia KFC za darmo? Chińskim studentom to się udało.

Studenci wykorzystali błąd w aplikacji, aby zamawiać sobie darmowe posiłki. Dodatkowo wyłudzali kupony na jedzenie.

W operacji kradzieży kurczaków wzięło udział pięciu studentów z Jiangsu. „Mózgiem” kurczakowego przekrętu był student Xu.

To Xu odkrył, że błąd w aplikacji KFC pozwala na to, aby za pomocą komunikatora WeChat zamawiać jedzenie za darmo. Proceder wykryto dopiero po niemal pół roku.

Ale kradzione nie tuczy… Gdy sprawa wyszła na jaw, studentami zajęły się chińskie władze.

Xu został skazany na 2,5 roku więzienia i grzywnę w wysokości 6000 yuanów (ok. 3,5 tys. złotych). Natomiast jego koledzy odsiedzą od 15 do 24 miesięcy i zapłacą od 1000 do 4000 yuanów kary.

Chiński sąd zakwalifikował ich działanie jako oszustwo. W świetle chińskiego prawa wykorzystanie błędu w aplikacji przez studentów jest równoznaczne np. z wybraniem nadmiarowej gotówki z uszkodzonego bankomatu.

Po prostu jest to traktowane jak bezprawne wzbogacenie się i adekwatnie karane. W tym przypadki KFC zostało okradzione na kwotę 200 tys. yuanów, czyli ok. 116 tys. złotych.

Xu okradł sieć restauracji na kwotę ok. 58 tys. yuanów, natomiast jego koledzy na kwoty od 8,9 tys. do 47 tys. yuanów.

Źródło: Global Times