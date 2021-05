Deszcz w całej Polsce. Lokalnie burze i grad [PROGNOZA POGODY]

We wtorek, 18 maja, właściwie w całej Polsce może może padać. Najintensywniejsze opady spodziewane są na południu, zwłaszcza na południu Małopolski i na Górnym Śląsku. Miejscami mogą wystąpić burze oraz grad.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk przekazał, że we wtorek pogoda niewiele się zmieni od tej poniedziałkowej.

„Właściwie w całej Polsce może być tak, że będzie choć trochę deszczu. Najintensywniejsze opady będą na południu, zwłaszcza na południu Małopolski i na Górnym Śląsku. Te opady będą stopniowo słabnąć w godzinach popołudniowych i do wieczora powinny już być nieznaczne, przelotne opady” – podkreślił.

„Natomiast jeżeli chodzi o resztę kraju to na przeważającym obszarze mogą się pojawić opady deszczu. Oprócz deszczu na południu przelotny deszcz z możliwością burz wystąpi na zachodzie” – podał.

⚠️Został podniesiony stopień #ostrzeżenia #meteo na intensywne opady deszczu z 1 na 2 dla południowo-zachodniej części woj. małopolskiego oraz dla południowej części woj. śląskiego.

💧Prognozowana całkowita suma opadów miejscami od 50 mm do 80 mm.#IMGW #IMGWmeteo #deszcz pic.twitter.com/b70y5PsSwv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 18, 2021

Poinformował, że silniejsze burze z przelotnym deszczem mogą się pojawić we wschodniej części kraju, zwłaszcza na Mazowszu, a także na Warmii i Lubelszczyźnie.

„Tam te burze mogą być silniejsze z intensywniejszym deszczem do ok. 25 mm. Do tego dochodzić będzie grad i silniejsze porywy wiatru” – zaznaczył.

„Najchłodniej będzie w pasie centralnym od Małopolski po Pomorze, zaledwie 12-14 st. C., chłodniej na pogórzu i nad wschodnim wybrzeżem 9-10 st. C., nieco cieplej będzie na zachodzie ok. 16-17 st. C., najcieplej na wschodzie, zwłaszcza Mazowszu i Lubelszczyźnie – ok. 20 st. C.” – dodał synoptyk.

Źródło: PAP