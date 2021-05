Efekt lockdownu. Rośnie liczba prób samobójczych u dzieci i młodzieży

Liczba zamachów na własne życie wśród nieletnich w I kw. 2021 r. w porównaniu z podobnym okresem ubiegłego roku wzrosła o niemal jedną czwartą. Tak wynika z danych policji. Niewiele „lepiej” jest wśród osób starszych – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zamknięcie (z krótkimi przerwami na naukę stacjonarną wśród najmłodszych) w domach w imię walki z koronawirusem, a nawet (przez kilka tygodni) zakaz wychodzenia z domu w określonych godzinach, brak kontaktów z rówieśnikami, niekiedy kiepska sytuacja w rodzinnych czterech ścianach – to zdaniem ekspertów główne powody wzrostu prób samobójczych wśród dzieci.

Taką rzeczywistość zafundowali nam politycy.

„Obserwując, jakie dzieci przychodzą do nas na oddział, widzimy wyraźnie, że główne przyczyny takich prób to depresja, zaburzenia nastroju, bezsenność i napady lękowe” – mówi Halina Flisiak-Antonijczuk, dyrektor Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu.

Podkreśla, że próby samobójcze zwykle są wołaniem o pomoc. Targnięcie się na własne życie zawsze dowodzi złego stanu zdrowia psychicznego.

„Wiele dzieci, które spędzają dużo czasu z rodzinami w sytuacjach konfliktowych, przejmuje poczucie winy i odpowiedzialności. Podczas lockdownu nie mają ucieczki od rodziny. Mamy też dzieci z nasileniem zaburzeń lękowych wywołanych pandemią, zagrożeniem zewnętrznym, i takie, które epidemia dotknęła bezpośrednio” – wylicza dr Flisiak-Antonijczuk.

Eksperci wskazują, że oficjalne dane mogą nie do końca oddawać skalę problemu, bo jedynym ich źródłem jest policja. – Jeśli dziecko zatruje się lekami, a do szpitala zawiozą je opiekunowie, to nie znajdzie się ono w statystykach – mówi dr Daria Biechowska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Gazeta wskazuje, że naukowcy szacują, iż na każdą śmierć samobójczą przypada do 20 prób. W I kw. skutecznie odebrało sobie życie 19 nieletnich. Gdyby przyjąć taki sposób obliczeń, próby samobójczej w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. dokonało ok. 400 dzieci. Oficjalne statystyki mówią o 271 przypadkach.

„DGP” podaje ponadto, że o 14 proc. w porównaniu z I kw. 2020 r. wzrosła też liczba prób samobójczych wśród osób powyżej 65. roku życia. Zdaniem ekspertów zapalnikiem w ich przypadku często bywa śmierć partnera, a nadmiarowe zgony podczas pandemii najczęściej dotykały właśnie osoby starsze.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/NCzas