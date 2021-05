Kolejne ataki globalnego ocieplenia. IMGW ostrzega: zimno, burze, śnieg, deszcz i grad

Mieszkańcy Warmii i Mazur, Mazowsza, zachodniej części Podlasia, Lubelszczyzny oraz północy Podkarpacia mogą spodziewać się po południu i wieczorem burz, a także opadów gradu. W nocy lokalnie wystąpią mgły w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach może spaść śnieg.

Z alertu IMGW wynika, że na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy jest też grad.

Z prognoz wynika też, że po południu i wieczorem będzie utrzymywać się duże zachmurzenie, ale miejscami pojawią się też większe przejaśnienia. Okresami będzie padać i wystąpią właśnie burze. Prognozowana suma opadów wyniesie do 15 mm, we wschodniej połowie kraju podczas burz do 30 mm. W Tatrach może spaść śnieg.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wahać się będzie od 14 do 17 st. C. Cieplej będzie na północnym wschodzie od 18 do 21 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat i miejscami nad morzem od 9 do 12 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie kraju okresami północny. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

W nocy natomiast zachmurzenie będzie umiarkowane, ale miejscami może być duże. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, a lokalnie zanikające burze. Wysoko w górach spodziewane są opady śniegu. W Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie mgła może ograniczać widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna wahać się będzie od 6 do 10 st. C, w rejonach podgórskich od 4 do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wysoko w górach dość silny, podczas burz porywisty, zachodni i północno-zachodni.