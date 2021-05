Michalkiewicz: Co knuje Naczelnik Kaczyński? W jaką grę gra!? [VIDEO]

Czy Jarosław Kaczyński doprowadzi do wcześniejszych wyborów? Kto będzie ofiarą Nowego Ładu komentuje Stanisław Michalkiewicz.

Sobotnie show PiS wzbudziło popłoch wśród wielu Polaków. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie kryli swoich zamiarów – czyli podwyżki podatków.

„Premier zdradził skąd weźmie pieniądze – z kieszeni podatnika. Śmiałym ruchem podwyższył podatki o 9 proc., patrząc w oczy społeczeństwa i twierdząc, że tego nie robi” – podsumował konwencje dr Tomasz Sommer.

Plany PiS komentował w programie Tomasz Sommer Extra również Stanisław Michalkiewicz. Jego zdaniem Kaczyński poszedł „za ciosem” – najpierw osłabił opozycję, a teraz chce ją dobić.

„PiS, PO, Lewica i PSL w ostatniej kampanii wyborczej licytowały się, kto więcej wyda. (…) Teraz naczelnik państwa Nowym Ładem poszedł zaporowo, już nikt nie będzie w stanie go przelicytować” – ocenił Michalkiewicz.

Zdaniem publicysty PiS narzuciło narrację, a reszta socjalistów będzie musiała nawiązywać do programu tej partii. Kaczyński bowiem zamieścił w swoim programie wszystkie postulaty socjalne przeciwników.

Jedyne, co z pomysłów opozycji nie znalazło się w programie PiS, to kwestie związane z środowiskami LGBT. I zdaniem Michalkiewicza to jedyny obszar, który pozostał opozycji socjalistycznej w licytacji z PiS.

A Polaków tym raczej nie uwiodą.

Źródło: Tomasz Sommer Extra