Nie zgadasz się z „Polskim Ładem”? Uważaj! Mężczyzna z transparentem siłą zapakowany do radiowozu [VIDEO]

To co wydarzyło się na Palcu Zamkowym dzień po ogłoszeniu „Polskiego Ładu” wygląda, jak sceny z wydarzeń w państwie totalitarnym, gdzie obywatel nie ma prawa wyrazić niezadowolenia. Na nagraniu widać, jak grupa policjantów siłą zabiera spod Kolumny Zygmunta siedzącego w pojedynkę człowieka.

Czym zawinił? Tego dokładnie nie wiadomo. Można się domyślać, że powodem interwencji był transparent, który miał ze sobą z hasłem: „Nowy Polski Ład = Trybunał Stanu”.

Według ustaleń Onet.pl zatrzymanym to Zbigniew Komosa. Informację tę miała potwierdzić Komenda Stołeczna Policji.

„Początkowo KSP przekazała dziennikarzom, że aktywista miał odmówić policji podania swoich danych i brać udział w niezarejestrowanym zgromadzeniu. W kolejnej rozmowie nie potwierdzono tych doniesień” – podaje Wprost.pl.

Szanowni koledzy z @Policja_KSP napiszcie łaskawie jakiego to groźnego bandytę zwinęliście i jakich przestępstw się dopuścił bo przecież za same siedzenie na schodkach pod kolumną Zygmunta ludzi nie zwijacie. Bez mocnych argumentów nie wygląda to dobrze

pic.twitter.com/lLxGoaiTFI

— Stumbras (@Stumbras997) May 16, 2021