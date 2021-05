Szokujące sceny na hiszpańskiej granicy. Tysiące nielegalnych imigrantów przedzierają się do Hiszpanii [VIDEO]

Co najmniej 5 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się w ciągu jednego dnia do hiszpańskiej Ceuty. To największy najazd jednego dnia kiedykolwiek odnotowany.

Inwazja na hiszpańska enklawę w Afryce rozpoczęła sie o 2 rano. Tysiące głównie młodych ludzi ruszyło na dmuchanych łodziach i innym sprzęcie pływającym z dwóch krańców terytorium Ceuty – na północy w okolicy Benzu i na południu z marokańskiego miasta Findeq.

Na liczącej 8 kilometrów długości granicy lądowej stoi trudne do sforsowania, wysokie na 10 metrów, podwójne ogrodzenie.

Wiadomo, że w tej zorganizowanej akcji, co najmniej 5 tysięcy nielegalnych imigrantów dostało się do liczącej 84 tysiące mieszkańców Ceuty. To więcej niż w całym roku 2020, kiedy to do Ceuty wdarło się 2200 imigrantów Na granice skierowano około 200 strażników i policjantów z oddziałów prewencji, ale oczywiście przy tak zmasowanej i zorganizowanej akcji nie byli w stanie niczemu zapobiec.

Większość przybyszy deklaruje, że są nieletni, więc zgodnie z hiszpańskimi prawem będą mogli zostać w Hiszpanii. Hiszpańskie enklawy w Afryce – Ceuta i Melilla uważane są przez imigrantów z Afryki za punkty „tranzytowe” w dalszej drodze na kontynent europejski i na terytorium Unii.

Taka inwazja jednego dnia nie byłaby możliwa bez „zezwolenia” marokańskich władz. Straż graniczna Królestwa pozostawała bierna w czasie całej akcji, a sama liczba imigrantów i fakt, że zorganizowali sobie sprzęt pływający w postaci nie tylko łodzi, czy materacy, ale choćby dętek świadczy o tym, że wszystko było skoordynowane.

Hiszpańskie media twierdzą, żr to „zemsta” Maroka na Hiszpanii, która wpuściła do siebie na leczenie Brahima Ghali, szefa Frontu Polisario, który walczy z Marokiem o niepodległość Sahary Zachodniej. Ghali ma przechodzić rehabilitacje po covidzie w jednym z miast na północy Hiszpanii.

Obydwa kraje współpracują ze sobą bardzo ściśle , choć relacje są skomplikowane. Maroko strzeże swej granicy, Hiszpania szkoli policję i służby Królestwa,. Obydwa kraje ściśle współdziałają w walce z islamizmem. Kiedy jednak Hiszpanie wpuścili Brahima Ghali, którego Maroko traktuje jako terrorystę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa oznajmiło, że posunięcie Madrytu było „niezgodne z duchem partnerstwa i dobrego sąsiedztwa”, i że będzie miało „konsekwencje”.

Mohammed Ben Aisa, szef Northern Observatory for Human Rights, organizacji non-profit, która pomaga migrantami w północnym Maroku, powiedział, że „szturm” to efekt nadejścia dobrej pogody i niedawnych napięć między Rabatem a Madrytem. – Posiadamy informację, że marokańskie władze ograniczyły zwykle silną ochronę wybrzeży, co nastąpiło po oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maroka o przyjęciu Brahima Ghali przez Hiszpanię – powiedział Ben Aisa w rozmowie z Associated Press.

Zapytana przez dziennikarzy na konferencji czy rząd Rabatu celowo ogranicza kontrole wyjeżdżających emigrantów, hiszpańska minister spraw zagranicznych, Arancha González Laya, powiedziała, że ​​nie ma żadnych informacji na ten temat. – Nie jesteśmy tego świadomi – powiedziała i odmówiła dalszych komentarzy.

En estos momentos Ceuta está fuera de control. El ejército debe ser desplegado inmediatamente, la seguridad y libertad de los habitantes de Ceuta garantizada, y los invasores expulsados. pic.twitter.com/kvIW0dH6jG — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 17, 2021

Acabo de hablar con el presidente de Ceuta para apoyarle en la grave crisis migratoria que sufre nuestra ciudad autónoma. El Gobierno de España debe garantizar de inmediato la integridad de nuestras fronteras y coordinar con Marruecos la devolución de los inmigrantes a su país. pic.twitter.com/sTMWtsRliU — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 17, 2021