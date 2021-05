Tylko 6 państw chce pożyczek z Funduszu Odbudowy. Wśród nich Polska

22 państwa ratyfikowały unijną decyzję o zasobach własnych, konieczną do uruchomienia liczącego 750 mld euro Funduszu Odbudowy. Jednak tylko 6 państw, w tym Rzeczpospolita Polska, chce się w tym funduszu zadłużać.

RMF FM podaje, że „spośród 18 państw, które przedstawiły KE swoje Krajowe Plany Odbudowy, tylko 6 – w tym Polska – chce skorzystać z pożyczek”.

Reszta państw chce poprzestać na wzięciu bezzwrotnych dotacji.

W grupie 6 państw, które chcą zadłużyć swoich obywateli, tylko dwa – Grecja i Włochy – złożyły wniosek o wykorzystanie w 100 proc. dostępnego dla nich pułapu pożyczkowego. Dla Grecji wynosi on 12 mld euro, a dla Włoch ponad 122 mld.

Polska miała do wykorzystania 34 mld. Na szczęście warszawski rząd chce skorzystać z „zaledwie” 12,1 mld.

Pozostałe państwa, które chcą się zadłużyć to: Portugalia – 2,7 mld euro pożyczek (z 14,2 mld euro maksymalnego wolumenu); Słowenia – 700 mln euro (z 3,2 mld euro); i Cypr – 228 mln euro (z 1,5 mld euro).

Niestety, reszta kwoty będzie kusić warszawski rząd do sierpnia 2023 r.. Do tej daty zarządzający RP mają czas, by sięgnąć po pozostałe 22 mld euro w formie pożyczek.

Źródło: RMF FM