USA. Coraz więcej stanów zakazuje aborcji od „momentu, kiedy serce dziecka bije”

I have signed 11 laws to protect innocent lives from abortion but more must be done.

The heartbeat bill will make its way to the house floor today.

Thank you to @SenBryanHughes, Rep. @ShelbySlawson, & the #txlege for working so hard to get this to my desk. #ProLife

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 5, 2021