W czwartek rusza w Polsce test COVID-paszportów. KE podała datę wejścia w życie segregacji sanitarnej

Polska weźmie udział już ten w czwartek w teście pilotażowym Komisji Europejskiej w sprawie „certyfikatów covidowych” – podaje RMF FM. Mowa o programie, który oznacza segregację sanitarną.

„Chodzi o przetestowanie skutecznego działania infrastruktury cyfrowej, która jest podstawą certyfikatów” – wyjaśnił rzecznik KE w przesłanym RMF FM oświadczeniu.

Segregacja sanitarna ma dotyczyć trzech wariantów – zaświadczeniu o szczepieniu, negatywnego testu na COCID-19 oraz zaświadczeniu o przebytej chorobie.

W testowaniu nie będą zaangażowani obywatele. Przygotowywanie systemu będzie polegało na korzystaniu ze sztucznych danych i kluczy publicznych.

„Test pilotażowy obejmuje testowanie zdolności państw członkowskich do łączenia się z portalem UE, ładowanie i pobieranie kluczy publicznych potrzebnych do weryfikacji certyfikatu. To także testy bezpieczeństwa” – wyjaśnia KE.

KE podkreśla, że przy wprowadzani COVID-paszportu ważna jest praca danych państw, a Polska „pod tym względem radzi sobie nieźle”. Rzecznik dodał, że to dzięki istnieniu już krajowego systemu wydawania zaświadczeń i dzięki krajowej infrastrukturze.

Według doniesień medialnych Polska miała poinformował KE, że ma zamiar podłączyć się do systemu centralnego do 15. czerwca. W ten termin celuje większość krajów. Wiele więc wskazuje na to, że za miesiąc segregacja sanitarna stanie się faktem. Bruksela zakłada, że cały system zacznie działać od 21 czerwca.

Test pilotażowy, do którego w czwartek dołączy Polska, rozpoczął się w zeszłym tygodniu. W sumie weźmie w nim udział 18 krajów i Islandia.