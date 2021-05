Wojna na Bliskim Wschodzie. Rakiety z Libanu, Izrael zniszczył jedyne laboratorium COVID-19 w Strefie Gazy [VIDEO]

Klinika al-Rimal, znajdująca się w centrum miasta Gaza, została częściowo zniszczona przez armię izraelską, która zbombardowała również pomieszczenia palestyńskiego ministerstwa zdrowia i biura katarskiego Czerwonego Półksiężyca.

„Jedyne laboratorium testowe Covid-19 w Gazie nie działa od czasu zbombardowania kliniki al-Rimal” – napisała na Twitterze Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP).

Według palestyńskiego resortu zdrowia obecne naloty nie pozwalają jego zespołom na kontynuowanie akcji szczepień przeciwko koronawirusowi.

Izrael utrzymuje, że atakuje strategiczne cele Hamasu – budynki, w tym konspiracyjne, dowódców, wyrzutnie rakiet i sieć tuneli grupy bojowników.

Zdjęcia i filmy zrobione przez dziennikarzy w Gazie ukazały wielkie eksplozje w palestyńskiej enklawie tuż przed świtem.

It’s 4:00 AM in #Gaza after a short calm during Monday night, warplanes launch over 30 air strikes in western part of #Gaza City and the northern Gaza Strip, targeting #Hamas security sites, infrastructure and main roads, credit Masdr news agency pic.twitter.com/jJxvENRPPT

— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 18, 2021