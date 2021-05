Ależ ona musi być zdolna. Glapiak ma już cztery stanowiska w MON. Będzie więcej?

Szefowa Centrum Operacyjnego MON, Agnieszka Glapiak, objęła kolejne, czwarte już stanowisko związane z MON.

Glapiak weszła do Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Mariuszem Błaszczakiem. Obecnie jest prawą ręką ministra, choć opinia publiczna jej nie kojarzy.

– Królowa życia i śmierci. Ma o wiele większą władzę niż kiedyś miał Misiewicz – opowiada o2.pl osoba zatrudniona w MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej to miejsce, do którego środki płyną bez ustanku. Oczywiście – ogromne kwoty idą na sprzęt etc., ale dużą część pieniędzy pochłaniają również stanowiska. Tych Glapiak ma aż cztery.

Najnowszy stołek urzędniczka dostała w Akademii Sztuki Wojennej, również podległej ministrowi obrony.

Glapiak pełni obowiązki szefowej nowo powstałej komórki rembertowskiej uczelni – Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS).

Urzędniczka musi być nie tylko kobietą wiele talentów. Po przejrzeniu jej stanowisk i kompetencji powstaje pytanie, czy ona w ogóle sypia?

Obecnie bowiem, jak podaje o2.pl, Glapiak „oprócz kierowania ACKS i CO MON zasiada bowiem także w dwóch radach nadzorczych: EXATEL-u (czyli nadzorowanej przez resort obrony spółki, zajmującej się telekomunikacją i bezpieczeństwem sieci IT) oraz w radzie nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej”. Oprócz tego Agnieszka Glapiak jest… pisarką. Wydała dwie książki z bajkami dla dzieci.

Oczywiście, za stanowiskami idą również pieniądze. „Członkostwo w RN Exatela to około 3,7 tys. zł miesięcznie, podobnie wygląda ta stawka w PAP. Z tego tytułu otrzymuje więc niecałe 7,5 tys. Łącznie może zatem liczyć na ok. 25 tys. zł miesięcznie” – czytamy.

Na samej pani dyrektor ta arcyciekawa sprawa się jednak nie kończy. Za nią bowiem, do jej spółek, oddziałów etc., idą jej ludzie.

To wszystko cała armia ludzi. Pytanie, czy to taką armię powinno budować Ministerstwo Obrony Narodowej?

