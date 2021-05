Francuska policja listy pisze i… wychodzi na ulice. 74% zagłosuje na Le Pen

Związki policyjne zorganizowały w środę 19 maja demonstrację. Jej powodem jest przesilenie związane z zabójstwem funkcjonariusza Erica Massona w Awinionie. Wcześniej z rąk islamisty zginęła policjantka z Rambouillet. Policja od wielu miesięcy jest na pierwszej linii rozganiania i pacyfikacji „żółtych kamizelek”, demonstracji „antyrasistowskich”, pilnowania zasad obostrzeń sanitarnych i celem ataków w strefach bezprawia na przedmieściach.

Podobnie jak przedstawiciele armii, policjanci opublikowali niedawno list do prezydenta i rządzących o podjęcie działań przeciw rozpadowi kraju. Funkcjonariusze są niejako na pierwszej linii i mówią dość. Ich syndykaty organizują uliczny protest, który ma być wentylem ujścia ich gniewu.

W środę 19 maja zebrali się przed Zgromadzeniem Narodowym, by protestować przeciw…. wzrostowi przemocy. Sytuacja dość surrealistyczna, bo swoje przybycie na więc i wsparcie ogłosił minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin i politycy, którzy przecież za taką sytuację ponoszą współodpowiedzialność. Nic dziwnego, że np. minister sprawiedliwości został wygwizdany.

We Francji mamy do czynienia nie tylko ze wzrostem liczby przestępstw, ale i ich brutalizacją. Niektórzy łączą to ze znacznym napływem migrantów i powstaniem stref bezprawia. Policja bywa wciągana na osiedlach w zasadzki, ostrzeliwana z wyrzutni rac, staje się celem młodocianych przestępców.

Przemoc wobec publicznych funkcjonariuszy nasilała się od lat. W 2000 r. odnotowano 13 392 zgłoszeń takich przypadków, a w 2020 r. już dwa razy więcej – 27 659. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin zapowiedział, że weźmie udział w demonstracji gniewu policji w środę 19 maja, ale media pytały – czy to jest miejsce ministra?

I jeszcze ciekawostka. Sondaż przeprowadzony przez Cevipof na zlecenie France Inter i opublikowany w poniedziałek 17 maja ujawnił, że ​​60% policjantów przygotowuje się do głosowania ,a Zjednoczenie Narodowe (RN) w 2022 r. Liczba ta wzrasta do 74% wśród aktywnych funkcjonariuszy na służbie. W szeregach policji Marine Le Pen wygrywa…

Derrière chaque policier il y a une famille .

Stop à la violence.

Protégeons ceux qui nous protège.

" quand On nous agresse, face à un risque, un danger, un crime l'idée qui viendra en première lieu est d'appeler la police "

Protégeons la police .

Respect à la @PoliceNationale pic.twitter.com/FZUvLcsnL8 — Modou Moustapha Fall (@FallmotafaFall) May 19, 2021

Źródło: France Info