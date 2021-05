Niemiecka minister ds. rodziny z SPD podała się do dymisji w związku z plagiatem pracy doktorskiej

Franziska Giffey, wymieniana jako wschodząca gwiazda Partii Socjaldemokratycznej, zrezygnowała ze stanowiska. Poszło o zarzuty popełnienia w jej pracy doktorskiej plagiatu.

Minister zamierza pozostać kandydatem SPD w wyborach regionalnych w Berlinie we wrześniu. Dymisję z funkcji ministra ds. rodzin skomentowała też kanclerz Angela Merkel: „akceptuję decyzję i mam za to wielki szacunek, ale również żałuję”.

Merkel podziękowała Franzisce Giffey „z całego serca” za „bardzo dobrą współpracę” w ramach koalicji. Resortem będzie zarządzała obecna minister sprawiedliwości Christine Lambrecht, także z SPD.

O plagiacie pracy doktorskiej pisano już w 2019 roku. Minister pochodzi z byłej NRD podobnie jak Merkel. Urodziła się we Frankfurcie nad Odrą. Była burmistrzem dzielnicy Neukölln w Berlinie. Doktorat zdobyła w 2010 roku.

Broni się, że pisała pracę dyplomową „w dobrej wierze” i chociaż weryfikacja samodzielności pracy nie została zakończona, to wyciąga konsekwencje z tej „upartej i uciążliwej” sprawy i odchodzi z rządu. Polityk otrzymała wsparcie socjaldemokratów.

Franziska Giffey została oskarżona o plagiat, a Wolny Uniwersytet Berliński wszczął postępowanie dotyczące jej rozprawy doktorskiej/ Nosiła ona tytuł „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft”.

Pojawiły się zarzuty niewłaściwego oznaczania źródeł, wskazujące, że około jedna trzecia pracy to plagiat, w tym niewłaściwie oznaczone cytaty z Wikipedii.Dotyczy to przynajmniej 49 z 265 stron rozprawy. Uniwersytet wyraził zgodę w 2019 roku na to, że minister zachowała tytuł „doktora”, ale zwrócił się do niej o wyjaśnienia.

Franziska Giffey twierdziła, że odwoływała się do źródeł zgodnie z wytycznymi promotora. Nowe badania i ocena jej prac naukowych rozpoczęto w tym roku.

Trzeba dodać, że podobne problemy mieli i politycy CDU. Ministrowie obrony Karl-Theodor zu Guttenberg i minister edukacji Annett Schavan musieli ustąpić odpowiednio w 2011 i 2013 r. z powodu podobnych zarzutów. Problemy miała też w 2015 roku z dorobkiem naukowym obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Źródło: Le Figaro/ AFP