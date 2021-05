Polsat News po jednej wypowiedzi zakończył wywiad z politykiem Konfederacji, by wyemitować „kampanijną pokazówkę” Morawieckiego

Michał Wawer z Konfederacji gościł w programie „Punkt Widzenia” na antenie Polsatu News. Po zaledwie jednej jego wypowiedzi emisję zakończono, by pokazać wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w zakładzie przemysłowym.

Polsat News od poniedziałku do piątku emituje podzielony na trzy bloki tematyczne program „Punkt Widzenia”.

We wtorek 18 maja pierwszym z omawianych tematów miała być rewolucja podatkowa, którą Prawo i Sprawiedliwość szykuje w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Do dyskusji zaproszeni zostali Michał Wawer z Konfederacji oraz Paulina Matysiak z partii Razem.

Ich debata nie trwała zbyt długo. Wawer do głosu został dopuszczony tylko raz i już po pięciu minutach program przerwano. Uznano, że ważniejsze jest pokazanie na żywo objazdówki po Polsce premiera Morawieckiego, który tym razem wybrał się do zakładu przemysłowego, by opowiadać o wspomnianym Polskim Ładzie.

Wawer krytycznie odniósł się do decyzji Polsatu News. Na Twitterze zwrócił się także bezpośrednio do prowadzącego program redaktora Grzegorza Jankowskiego.

„Mój dzisiejszy wywiad w Polsacie News potrwał całe pięć minut i po pierwszej wypowiedzi został przerwany transmisją kampanijnej pokazówki Mateusza Morawieckiego w zakładzie przemysłowym. Panie Redaktorze Grzegorzu Jankowski, wzorce z TVP naprawdę nie są godne naśladowania” – skomentował sytuację Wawer.