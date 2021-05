Polska będzie szczepić Ukraińców, którzy przyjeżdżają do pracy

Polska planuje zaszczepić przeciwko koronawirusowi obywateli Ukrainy na przejściach granicznych.

Według doniesień „Wirtualnej Polski”, we władzach zapadła decyzja o szczepieniach jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson Ukraińców, którzy wybierają się do Polski do pracy.

Za organizację szczepień odpowiedzialne będzie województwo podkarpackie.

– To będzie jak filtr zabezpieczający kraj przez wniesieniem koronawirusa z zewnątrz. Już teraz w naszych punktach testowych przy granicy z Ukrainą wychwytujemy codziennie po kilka osób zakażonych. Osoby przyjeżdżające do pracy w Polsce też powinny być zaszczepione, co wzmocni naszą ochronę – mówi WP dr Stanisław Mazur, prezes CM Medyk w Rzeszowie.

Jak tłumaczy, zadecydowano o podaniu jednodawkowej szczepionki mającej uchronić przed zakażeniem COVID-19, by uniknąć problemów logistycznych przy drugiej dawce. Ukraińcy mają być szczepieni podczas przekraczania granicy.

Ministerstwo Zdrowia przekazało niedawno, że szczepionki zakupione z polskiego budżetu będą przysługiwać wszystkim obecnym na naszym terytorium.

– Nikt nie musi mieć pozwolenia na pobyt stały, żeby zostać zaszczepionym. Szczepienia w Polsce przysługują każdemu: osobie ubezpieczonej i nieubezpieczonej, obywatelowi Polski i cudzoziemcowi – mówił w rozmowie z TVN rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Źródło: wp.pl/NCzas