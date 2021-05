Próba przełamania impasu na Bliskim Wschodzie przez Egipt, Jordanię i Francję

Francja przedłożyła w ONZ rezolucję wspólnie z Egiptem i Jordanią dotyczącą zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Podczas wideo-rozmowy pomiędzy Emmanuelem Macronem, egipskim prezydentem Abdelem Fattahem Al-Sisim i królem Jordanii Abdullahem II, trzy kraje uzgodniły wspólny plan. Ma wsparcie 14 państw.

Sprowadza się do trzech elementów: przerwanie użycia broni, zawieszenie działań wojskowych i zwołania nowej Rady Bezpieczeństwa OZN. Francja wezwała też Izrael do „zagwarantowania szybkiego i nieograniczonego dostępu z pomocą do Gazy”. Inicjatywy w RB ONZ zablokowane są jednak przez USA.

Przejście graniczne zostało na krótko ponownie otwarte przez władze izraelskie i ponownie zamknięte. Przez Kerem Shalom przepuszczono tylko personel medyczny, który mógł wejść do Strefy Gazy. Już w południe 18 maja Izrael ogłosił zamknięcie tego punktu po ostrzale wymierzonym w to miejsce.

Izrael kontynuuje naloty na enklawę palestyńską, Hamas ostrzał rakietowy. Wczoraj po stronie izraelskiej zginęło dwóch tajlandzkich robotników na południu kraju. W sumie w konflikcie zginęło już ponad 220 osób w ciągu ośmiu dni. Większość ofiar w Gazie, gdzie zginęło 213 Palestyńczyków, w tym co najmniej 61 dzieci. Ponad 1440 osób zostało rannych. W Izraelu zginęło 12 osób, w tym jedno dziecko, a 294 zostało rannych.

Źródło: France INFO/ AFP