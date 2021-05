Robi się ciepło i jedziesz nad morze? Uważaj na oszustów. To ich sprytna metoda

Maj i czerwiec to dla wielu Polaków czas, w którym wybierają się odpocząć nad morzem. Nad Bałtykiem można jednak naciąć się na oszustów. Ostrzega przed nimi kołobrzeska policja.

Nad morzem popularna jest gra w tzw. „trzy kubki”. Grupy oszustów wykorzystują ją do ograbienia turystów.

– Nie dajmy się zaprosić do uczestnictwa, a tym samym oszukać!! Pamiętajmy, że w tej zabawie nie ma wygranych!! – uczulają kołobrzescy mundurowi na Facebooku.

– Osoby, które organizują grę w trzy kubki, to grupa ludzi, która wykorzystuje naszą chęć na łatwą wygraną. W grze, jeżeli przestrzegamy reguł narzuconych przez oszustów nie mamy szans na wygranie. Z reguły „trzy kubki” kończą się przegraną osoby zaproszonej do gry, bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora, co ma uprawdopodobnić potencjalną wygraną innym przyglądającym się osobom – czytamy.

Policjanci proszą, by wszystkie próby zapraszania do gry zgłaszać policji.

Źródło: Facebook