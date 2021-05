Sanitaryzm w natarciu. Porody rodzinne tylko dla zaszczepionych

Nowa koronawirusowa „normalność” wkracza z buta do naszego życia. Szpital Miejski w Miastku ogłosił, że porody rodzinne możliwe będą wyłącznie dla osób zaszczepionych.

Światowe rządy przekonują, że szczepionka przeciw koronawirusowi jest lekarstwem na całe zło. Jeśli tak jest, to podejmowane są kolejne niezrozumiałe decyzje.

Oto bowiem – zdaniem producentów szczepionek – po przyjęciu preparatu nie można (w zdecydowanej większości) zakazić się koronawirusem. Kadra medyczna jest zaszczepiona, więc zakazić się nie powinna.

Ale i tak postanowiła przyjmować na porodówkę osoby wyłącznie zaszczepione przeciwko wirusowi, który jest w odwrocie. Mowa tutaj o porodach rodzinnych, które od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa zostały zabronione. Ba, często matki przez długie dni nie mogły, w imię walki z wirusem, przytulić noworodka, a ojciec odwiedzić w szpitalu.

Teraz ma się to zmienić, ale pod zasadniczym warunkiem. By ojciec mógł uczestniczyć przy porodzie musi być zaszczepiony. I będzie miał ograniczoną strefę do poruszania się po placówce.

„Powoli wraca normalność jednak jest ona obwarowana pewnymi warunkami. Przede wszystkim porody rodzinne będą dostępne wyłącznie dla osób zaszczepionych. Dotyczy to osób towarzyszących. Trzeba się też liczyć z ograniczoną możliwością przemieszczania się po terenie Szpitala” – zakomunikował szpital w Miastku.

Tylko czekać, aż kolejne szpitale pójdą tą drogą…