Covidowe „znamię Bestii” coraz bliżej. „Swoboda” dzięki certyfikatom. Jest wstępne porozumienie porozumienie Rady i PE w sprawie paszportów szczepionkowych

– Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli w czwartek wstępne porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu Covid, czyli tzw. paszportu szczepionkowego, który ma umożliwić swobodny przepływ osób w Europie podczas pandemii – poinformowało biuro prasowe PE.

„Certyfikat będzie dostępny w formacie cyfrowym lub papierowym. Będzie potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła chorobę. (…) Wspólne ramy unijne umożliwią państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które będą następnie akceptowane w innych krajach UE” – czytamy w oświadczeniu.

Rozporządzenie UE dotyczące cyfrowego certyfikatu Covid powinno obowiązywać przez 12 miesięcy.

Komisja Europejska zobowiązała się zmobilizować co najmniej 100 mln euro w ramach Instrumentu Wsparcia Kryzysowego na zakup testów na Covid-19. Negocjatorzy uzgodnili też, że w razie potrzeby należy uruchomić dodatkowe fundusze na ten cel.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, państwa członkowskie UE nie powinny nakładać dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią Covid-19 po wprowadzeniu certyfikatów, „chyba że są one konieczne do ochrony zdrowia publicznego”. O ewentualnych takich środkach należy powiadomić inne państwa członkowskie i KE najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem – uzgodnili negocjatorzy.

Państwa członkowskie powinny honorować świadectwa szczepień wydawane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych preparatami zatwierdzonymi do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Do państw członkowskich będzie należało podjęcie decyzji, czy akceptują również świadectwa szczepień innymi szczepionkami wymienionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

„Chociaż osiągnięte dzisiaj porozumienie nie spełnia wszystkich postulatów PE, oznacza jednak z pewnością znaczny postęp dla milionów obywateli UE. Unijny cyfrowy certyfikat Covid przywróci swobodny przepływ osób w UE, ponieważ państwa członkowskie zaczną znosić ograniczenia swobodnego przemieszczania się w całej Europie” – powiedział na konferencji prasowej w czwartek przewodniczący parlamentarnej komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Juan Fernando Lopez Aguilar.

Segregacja sanitarna idzie pełną parą. ONI nawet już się nie kryją, że mówią językiem z „Roku 1984”. Orwell pisał: „Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła”, a unikoraci mówią o „swobodnym przepływie osób” dzięki „cyfrowym certyfikatom”. Piękna wolność, taka certyfikowana…

Źródło: PAP