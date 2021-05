Czarnoskóra rasistka. Burmistrz Chicago nie będzie udzielać wywiadów białym dziennikarzom. Uderzyła ją „przytłaczająca biel”

– To wstyd, że w 2021 roku korpus prasowy ratusza jest w przeważającej większości biały w mieście, w którym ponad połowa mieszkańców identyfikuje się jako czarnoskórzy, Latynosi, AAPI (Amerykanie pochodzących Azji i Wysp Pacyfiku) lub rdzenni Amerykanie – uważa Lightfoot.

Nazwała przekrój rasowy korpusu prasowego w ratuszu „nierównowagą, która musi się zmienić”. Jak dodała, lokalne media w Chicago „powinny odzwierciedlać wiele kultur”.

– Podczas gdy w mediach społecznościowych niektórzy zareagowali na środowe tweety Lightfoot chwaląc posunięcie jako ‚sprawiedliwość’ i krok naprzód, wielu innych skrytykowało decyzję – podkreśliła stacja NBC w Chicago przytaczając opinię reportera „Chicago Tribune” Gregory’ego Pratta.

– Jestem latynoskim reporterem @chicagotribune, którego prośba o wywiad została rozpatrzona pozytywnie. (…) Jednak kiedy poprosiłem biuro burmistrza o zniesienie warunku wobec innych i powiedzieli nie, z szacunkiem odwołaliśmy (wywiad). Politycy nie mają prawa wybierać, kto ich relacjonuje – argumentował dziennikarz na Twitterze.

I am a Latino reporter @chicagotribune whose interview request was granted for today. However, I asked the mayor’s office to lift its condition on others and when they said no, we respectfully canceled. Politicians don’t get to choose who covers them. https://t.co/YMW8M8ZgJm

— Gregory Pratt (@royalpratt) May 19, 2021