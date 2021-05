Kampania demaskowania obłudy Nike i Coca-Coli. Amerykanie zaczynają mieć dość nachalnej ideologicznej agitacji wielkich firm [VIDEO]

Organizacja Consumers’ Research rozpoczęła kampanię demaskowania obłudy wielkich korporacji, które by przypodobać się Demokratom prowadzą ideologiczne akcje. Spoty wymierzone w Coca-Cole, Nike, i American Airlines, które chcą pouczać Amerykanów i prowadzić politykę, trafiły już do mediów społecznościowych i telewizji kablowych.

Obłęd lewicowej agitacji, który w bloku sowieckim obejmował zakłady pracy, teraz objął także wielkie korporacje. Te, by przypodobać się mediom i Demokratom, coraz częściej zajmują się promowaniem lewicowej, a nawet lewackiej ideologii.

Zaczynają też oficjalnie zajmować stanowiska polityczne jak choćby w czasie sporu o projekt ordynacji wyborczej w Georgii, a teraz w Teksasie.

Przeciwko bezwstydnej ideologicznej agitacji prowadzonej przez Coca-Colę, Nike, American Airlines teraz kampanie prowadzi Consumers’ Research. Ta licząca sobie ponad 90 lat konserwatywna organizacja w serii spotów demaskuje obłudę tych szczególnie aktywnych ideologicznie i politycznie firm.

Pierwszy ze spotów zaczyna się od pokazania sylwetki Colina Kaepernicka, byłego gracza futbolu amerykańskiego, który prowadził agitacje przeciwko „systemowemu” rasizmowi i wspierał rasistowski i marksistowski ruch BLM. Nike uczynił go bohaterem wielu swych kampanii reklamowych, w których mówił o walce z rasizmem, równości, różnorodności etc.

„Nike jest wiecznie upolityczniony” – głosi nagranie. „Dlaczego” – pada pytanie. „To przykrycie. Kongresu podejrzewa, że Nike używał przymusowej siły roboczej w Chinach. Ludzie z mniejszości religijnych byli wyrywani ze swych rodzin, sterylizowani, sprzedawani do fabryk. na tych terenach Nike produkuje buty” – mówi lektor. Chodzi o muzułmańskich Ujgurów zamieszkujących północny zachód Chin.

„Kongres próbował zakazać praktyk Nike. Nike walczył za pomocą wysoko opłacanych lobbystów. Zamiast zatrudniac Amerykanów Nike wybiera Chiny”. Autorzy zwracają się wprost do prezesa Nike. „John Donahoe, Nike, przestańcie wyzyskiwac zagraniczną siłe roboczą. Służcie swoim klientom i a nie pobudzonym ideologicznie politykom”.

Kolejny klip dotyczy Coca-coli, która w arogancki sposób chce wpływać na wybrane demokratycznie władze stanu Georgia i protestuje przeciwko zmianom w ordynacji wyborczej polegających na konieczności okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość. To ma zapobiec wielkim oszustwom wyborczym.

Dlaczego Coca-Cola tak bardzo angażuje się politycznie? By odwrócić uwagę od fatalnych od lat wyników sprzedaży i finansowych za 2020 rok. Autorzy filmiku apelują do Coca Coli by przestała truć młodych ludzi i pogłębiać kryzys związany z powszechną plagą otyłości. Autorzy znów zwracają się do prezesa firmy Jamesa Quincey’ a by Coca-Cola przestała truć dzieci i zaczęła służyć klientom a nie politykom.

Podobnie obnażana jest obłuda linii American Airlines, które gorliwie walczą z rasizmem i protestują przeciwko wprowadzanemu w Teksasie obowiązkowi okazania przy głosowaniu wyborczym dokumentu potwierdzającego tożsamość. Autorzy wskazują, że nikt bez dowodu tożsamości nie poleci tymi liniami, nie wejdzie nawet na pokład samolotu. Ta firma uznana jest za najgorsze linie w USA

Organizacja Consumers’ Research zapowiada, że to dopiero początek walki z korporacyjnym ideologicznym i politycznym aktywizmem. Nachalność, bezczelność w narzucaniu różnych ideologii przez wielkie firmy staje się już nie do zniesienia.

Podobne zjawisko nachalnego wciskania ideologii znamy także z Polski. Sprzedawca paździerzy IKEA wciska Polakom ideologie LGBTSWE, inni wciąż indoktrynują o rasizmie, czy globalnym ociepleniu. Żaden aspekt życia ludzkiego, nawet tak banalny jak kupienie napoju, czy pianki do golenia nie może się obyć bez tego, by ludzie nie byli atakowani jakimiś poglądami, doktrynami, ideologiami. Lewacki totalitaryzm niczego nie zostawi w spokoju.

Jednocześnie lewica prowadzi nagonki na każda firmę, która nie daje sobie narzucić terroru politpoprawności i nie chce uczestniczyć w ideologicznej agitacji.