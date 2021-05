Kanada legalizuje pobyty imigrantów

Pandemia Covid-19 ograniczyła przyjazdy nowych imigrantów. Rząd Kanady rozszerza ofertę uzyskania prawa stałego pobytu na osoby, które już są w kraju i mają prawo czasowego pobytu. Plany imigracyjne na 2021 rok zakładały przyjazd 401 tys. osób i jak widać rząd Trudeau zamierza owe plany wypełnić.

Ministerstwo ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa (IRCC) przyjmuje już wnioski od pracowników sezonowych w opiece zdrowotnej, pracowników sezonowych określanych jako „istotni”, a także od zagranicznych studentów.

W ramach tego programu zamianę prawa czasowego pobytu na pobyt stały uzyska 20 tys. pracowników szeroko związanych ze służbą zdrowia. Także 30 tys. pracowników wykonujących 95 „istotnych” zawodów, od kasjerów do maszynistów i 40 tys. zagranicznych studentów, którzy w ciągu minionych czterech lat ukończyli studia typu magisterskiego.

Minister ds. imigracji Marco Mendicino zachwala program jako „kluczowy w odbudowie gospodarki”. Programy imigracyjne mają mieć także znaczenie kulturowe.

90 tys. przyszłych stałych rezydentów z najnowszego programu będzie w przyszłości mogło się ubiegać się o kanadyjskie obywatelstwo. Wymaga się od nich znajomości przynajmniej jednego z dwóch oficjalnych języków, angielskiego lub francuskiego. Nie trzeba być dwujęzycznym, co ma wspierać frankofońską część Kanady.

Kanada ma rózne programy imigracji. Osobny np. dla mieszkańców Hongkongu. 300 tys. mieszkańców tej byłej brytyjskiej kolonii ma podwójne obywatelstwo, chińskie i kanadyjskie. Ottawa stworzyła też specjalny program, którego celem jest „przyciągnięcie wykształconych młodych ludzi z Hongkongu”.

, jak określa rządowy dokument. Od połowy grudnia działa program legalizujący pobyt uchodźców, którzy po przekroczeniu granicy złożyli wnioski o azyl w Kanadzie i podczas pandemii pracowali w sektorze opieki zdrowotnej, w tym w domach opieki. Nazywano ich „aniołami stróżami”, a program jest adresowany zarówno do pracowników jak i ich rodzin.

Jeszcze w grudniu 2020 roku wprowadzono np. zmiany do pilotażowego programu imigracji do ośrodków wiejskich i na kanadyjskiej Północy. Ten program jest adresowany m.in. do pielęgniarek i pielęgniarzy.

W październiku 2020 roku podwyższono limity imigracji z założeniem, że Kanada znajdzie się wśród najpopularniejszych kierunków migracyjnych: z 351 tys. na 2021 rok do 401 tys., a w kolejnych latach ustalono limity na 411 tys. w 2022 i 421 tys. w 2023 roku. 60 proc. nowych imigrantów to osoby w ramach tzw. kategorii ekonomicznej.

Obecnie jeden na czterech pracowników w Kanadzie to imigrant. Ściąganie imigrantów uważa się tu za sposób na ratowanie budżetu dla rosnącej liczby emerytów.

