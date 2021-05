Kolejny stan w obronie życia. Nie wolno zabić, gdy serce zaczyna bić

Republikański gubernator Teksasu Greg Abbott podpisał w czwartek ustawę zakazującą w tym stanie aborcji po wykryciu bicia serca płodu. Eksperci twierdzą, że zakaz może obowiązywać od szóstego tygodnia ciąży.

– Życie każdego nienarodzonego dziecka z bijącym sercem zostanie uratowane przed spustoszeniami wynikającymi z aborcji – powiedział Abbott, podpisując ustawę. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać we wrześniu.

Eksperci tłumaczą, że zaawansowana technologia może wykryć emitowanie sygnału elektrycznego już w szóstym tygodniu ciąży, nawet jeśli zarodek nie jest jeszcze płodem i nie ma serca. Człowiek z embrionalnej fazy rozwoju przechodzi w fazę płodu dopiero w 11. tygodniu ciąży.

Wersja zakazu aborcji w Teksasie jest pod pewnym względem wyjątkowa – nie pozwala egzekwowania zakazu urzędnikom stanowym. Zamiast tego pozwala każdemu pozwać placówkę dokonującą aborcji lub każdego, kto miał z nią związek, i domagać się odszkodowania finansowego w wysokości do 10 000 dol. od oskarżonego.

Krytycy takiego rozwiązania twierdzą, że przepis pozwoli przeciwnikom zabijania nienarodzonych zalać sądy procesami przeciwko lekarzom, kobietom, które aborcji dokonały, pielęgniarkom, doradcom ds. przemocy w rodzinie, a nawet przyjaciółce, która zawiozła kobietę do kliniki, czy rodzica, który zapłacił za zabieg. To może skutecznie zachęcać do przeprowadzania aborcji i agitowania za zabijaniem nienarodzonych. Wydaje się, że ustawa wymierzona jest głównie przeciwko Planned Parenthood, które prowadzi największą w USA sieć zakładów aborcyjnych i zarabia ogromne pieniądze na zabijaniu nienarodzonych. Prowadzi też na wielką skale handel organami pozyskiwanymi z zabitych dzieci.

Działacze na rzecz prawa do zabijania nienarodzonych obawiają się, że ustawa ta może zapoczątkować kolejne ograniczenia w tym zakresie.

Zanim ustawa trafiła na biurko Abbotta, organizacje zajmujące się prawem do aborcji zapowiadały, że zakwestionują to prawo. – Uchwalenie tej ustawy to nie przywództwo, to okrucieństwo i ekstremizm – powiedziała Alexis McGill Johnson, prezes Planned Parenthood Action Fund.

Prawo stanu Teksas obecnie zakazuje aborcji po 20. tygodniu ciąży. Nie obejmuje kobiet z chorobami zagrażającymi życiu ich lub płodu oraz ciąż, w których u płodu stwierdzono ciężkie wady.