Polski Ład. Co to będzie? Kto zyska, a kto straci? Sławomir Mentzen o reformie podatkowej rządu PiS [VIDEO]

Sławomir Mentzen, doradca podatkowy i polityk Konfederacji, w wywiadzie dla namzalezy.pl zrecenzował Polski Ład od strony podatkowej. W całym tym bezsensie polecił młodym i przedsiębiorczym, żeby robili swoje. Co do zmian, jest przekonany, że zostaną wprowadzone z lukami prawnymi.

Na początku odniósł się do sytuacji samozatrudnionych.

– Twierdziłem i twierdzę dalej, że spółka zoo nie jest dla każdego. Jest mnóstwo rodzajów firm gdzie jednoosobowa działalność gospodarcza sprawdza się lepiej – zaznaczył jednak, że spółka zoo stanie się po nowych zmianach PiS dużo korzystniejsza.

Ekonomista stwierdził, że z pewnością pojawią tacy, którzy będą chcieli rejestrować swoje działalności za naszą południową granicą.

– Na pewno dojedzie do tego, że część osób założy działalności w Czechach, żeby płacić niski – czeski podatek. Nie będzie to do końca legalne, ale prawdopodobnie wielu uda się to zrobić. Część ludzi pewnie wyjedzie, ale sądzę realnie, że ludzie wyjeżdżają za granicę nie z powodu podatków, a po to, żeby więcej zarobić – stwierdził Mentzen.

Polityk przyznał, że on sam – jako właściciel kancelarii podatkowej – na nowych zmianach zyska, bo „zrobił się Sajgon” i klienci walą drzwiami i oknami, żeby dowiedzieć się jak nie stracić w obliczu reformy podatkowej.

„Nie chodzi jednak o partykularny interes a o to, żeby nam wszystkim było dobrze” – zaznaczył.

Zwrócił się też z apelem o to, żeby młodzi ludzie nie przejmowali się politykami, bo i tak to nic nie da.

– Możecie tylko stracić zdrowie. Skupcie się na sobie, na tym jak dużo się uczycie i co robicie, żeby wam było lepiej – mówił.

Mentzen tłumaczył, że najlepiej na podniesieniu podatków wyjdą emeryci, stracą za to ludzie przedsiębiorczy. A to oznacza, że w ten sposób, nie bacząc na rozwój gospodarczy, rząd celuje w dogodzenie swojemu stałemu elektoratowi, żeby ten nie miał wątpliwości na kogo głosować podczas wyborów.

Na koniec Konfederata pocieszył, że znając PiS, nowe przepisy podatkowo pełne będą nieścisłości, a co za tym idzie znajdą się sposobu na obejście niekorzystnych zmian.

– Tutaj jestem przekonany, że wykażą się (rząd) wielką konsekwencją i „solidnością”, wprowadzając prawo z lukami – zaznaczył.

Cały wywiad z Mentzenem ws. reformy podatkowej: