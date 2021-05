Powstanie nowa partia. Na dniach zostaną złożone dokumenty

Michał Kołodziejczak, lider ruchu Agrounia na antenie RMF FM zapowiedział utworzenie partii. – Dzisiaj jest już po decyzji. Będziemy chcieli stworzyć silną partię, która będzie reprezentowała interesy zwykłych ludzi, która nie pozwoli na oszukiwanie nas i mówienie, że decyzje ma za nas podejmować ktoś inny – powiedział w rozmowie z Marcinem Zaborskim.

Kołodziejczak przekazał, że podpisy są zebrane, statut gotowy, a „na dniach zostaną złożone dokumenty”.

Lider Agrounii zauważył, że PiS jest „chytrym lisem” i dwa lata po ostatnich wyborach widać, że oszukał. – Nie spełnili praktycznie żadnej obietnicy, która dotyczyła wsi i to nie tylko rolników, ale mówimy o szeroko pojętej prowincji – zaznaczył.

Na czym polega „chytrość” Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do polskiej wsi?

– Dał polskim rolnikom, mieszkańcom polskiej wsi podmiotowość. Mówiąc o niej, obiecując podkreślając jej wagę, przywiązanie do tradycji, do produkcji żywności, nikt tego nie robił. Na mówieniu się skończyło i bardzo szybko czas to zweryfikował. Mówimy jasno: odbijamy polską wieś i nie damy takim ludziom decydować o naszym życiu codziennym, byśmy byli dalej eliminowani i wykluczani z normalnego życia – tłumaczył Kołodziejczak.

Według aktywisty mieszkańcy wsi zdecydowali się głosować w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę, bo nie mieli alternatywy.

– Ja osobiście rozmawiałem z ludźmi ze sztabu (Rafała) Trzaskowskiego. Mówiłem, że jeżeli nie zrobią nic, by upomnieć się o wieś, to niech nie liczą na głosy rolników – wspominał.

Do tej pory Kołodziejczak dał się poznać jako uliczny aktywista, dzięki różnym akcjom protestacyjnym w postaci np. blokad dróg. Politycznie to do tej pory niestabilna postać.