Sommer Q&A: Nowy (anty)Polski Ład [VIDEO]

Redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy CZAS!” Tomasz Sommer odpowiadał na pytania naszych czytelników i widzów. Co zainteresowało was w ostatnim tygodniu?

Tomasz Sommer wziął udział w kolejnym programie Q&A z naszymi czytelnikami i widzami na żywo na swoim youtubowym kanale Tomasz Sommer EXTRA.

Pierwszym pytaniem były przyspieszone wybory. Zdaniem Sommera do nich nie dojdzie, a PiS utrzyma się u władzy, do końca kadencji.

„Trwa konsumowanie władzy, ci którzy konsumują to raczej będą skłonni, aby to trwało długo” – ocenił redaktor. Jednak Sommer ma nadzieję, że po najbliższych wyborach dojdzie do prawicowej zmiany u sterów.

Czytelnicy pytali też, czy Aleksander Jabłonowski, czyli Wojciech Olszański, powinien znaleźć się na listach wyborczych do Sejmu Konfederacji. Sommer odpowiedział, że pomysł jest ciekawy, ale nie on układa listy Konfederacji.

„Ja bym pana Olszańskiego nie wykluczał. Jeśli nie z Konfederacji to z jakiejś innej listy, moim zdaniem powinien spokojnie startować. Ubarwiłby Sejm z pewnością” – skwitował dziennikarz.

Czytelnicy pytali też o los ustawy 447. Zdaniem Sommera sprawa przycichła przez problemy premiera Benjamina Netanjahu, który musi walczyć o utrzymanie się u władzy – bo inaczej może grozić mu więzienie.

A kryzys i wojna błyskawiczna z Palestyńczykami może mu zapewnić reelekcję. Problemem może być jednak sytuacja w USA – lewactwo, na czele z Black Lives Matter i ich sojusznikami wspiera bowiem Palestynę.

Źródło: Tomasz Sommer Extra