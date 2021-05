Bije, molestuje, nęka? Marilyn Manson pozwany. Była asystentka oskarża go o molestowanie i przemoc

Piosenkarz Marilyn Manson ma poważne problemy. Była asystentka pozwała muzyka, a na jaw wychodzą wstrząsające zachowania „pana ciemności”.

Marilyn Manson to jeden z najbardziej kontrowersyjnych muzyków świata. Teraz jednak głośno o nim głównie za sprawą oskarżeń ze strony kobiet, które miały z nim do czynienia.

Afera zaczęła się w lutym, gdy Marilyn Manson został oskarżony przez swoją byłą dziewczynę Evan Rachel Wood o znęcanie się – w tym przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Teraz muzyk dostał pozew od byłej asystentki Ashley Walters.

Walters złożyła pozew do sądu w Los Angeles, w którym oskarżyła 52-latka o napaść na tle seksualnym, pobicie oraz nękanie. Kobieta miała poznać muzyka w 2010 roku.

Wówczas starała się u pracę u niego. Muzyk zaprosił ją do domu, ale to co się wydarzyło potem, nie wyglądało jak rozmowa rekrutacyjna.

Manson miał nalegać, aby zgodziła się na nocną sesję zdjęciową. Prosił ją o zdjęcie koszuli.

Według relacji kobiety, muzyk popchnął ją na łóżko, a następnie, przytrzymując ciałem, próbował pocałować. Potem ugryzł ją w ucho i włożył jej rękę w swoją bieliznę.

Po tych wydarzeniach muzyk zaproponował jej pracę asystentki i to za dwukrotnie większą stawkę. Kobieta, mimo szokującego zajścia, się zgodziła.

Wkrótce pożałowała swojej decyzji – muzyk domagał się od niej dyspozycji 24 godziny na dobę, a ponadto agresywnie się zachowywał. Piosenkarz miał jej grozić, rzucać w nią przedmiotami… oraz wysyłać zdjęcia ran, które zadawał aktorce Esme Bianco.

„Widzisz co się stało?” – miał pisać do asystentki, załączając zdjęcia poranionej aktorki, z którą miał romans.

„Czułam się jakbym była jego własnością. Poczułam się jak kawałek mięsa” – relacjonuje Walters. Kobieta dodała, że Manson rzekomo oferował ją swoim wpływowym znajomym.

Współpraca z muzykiem zakończyła się już w 2011 roku. Manson miał ją zwolnić za rzekome włamanie się na konto w mediach społecznościowych i oskarżenie o kradzież.

Źródło: Breitbart / Eska / Super Express