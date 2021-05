Dramat na sali operacyjnej. Lekarze amputowali pacjentowi nie tę nogę co potrzeba

W austriackiej klinice Freistad doszło do dramatycznej pomyłki. Lekarze ucięli pacjentowi nie tę nogę co trzeba. Szpital poinformował, że powodem pomyłki był niefortunny splot wydarzeń i błąd ludzki. Teraz 82-letniego poszkodowanego czeka amputacja drugiej kończyny.

We wtorek w Freistad Clinic mężczyźnie cierpiącemu na wiele schorzeń omyłkowo amputowano prawą – zdrową nogę. Pomyłkę odkryto w czwartek podczas zmiany opatrunku.

„Jesteśmy głęboko zszokowani, że we wtorek 18 maja, pomimo standardów zapewnienia jakości, 82-latkowi amputowano złą nogę” – poinformowała klinika w oświadczeniu cytowanym przez „The Independent”.

Do pomyłki prawdopodobnie doszło podczas oznaczania kończyny do amputacji. Kierownictwo placówki tłumaczy to splotem niefortunnych wydarzeń i błędem ludzkim.

Teraz pacjent czeka na usunięcie lewej nogi. Szpital zaoferował mu pomoc psychologa.