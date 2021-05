Kaczyński kazał Bielanowi „skończyć Porozumienie” Gowina? „Z piątką parlamentarzystów do niczego nie będzie potrzebny”

Kolejni posłowie odchodzą z Porozumienia Jarosława Gowina. Marek Sawicki, ludowiec z PSL, komentuje sprawę w Polsat News.

Robert Anacki, były wiceprezes Porozumienia, czyli partii satelickiej PiS, zrezygnował w środę z legitymacji partyjnej. Anacki informację o odejściu z Porozumienia przekazał tuż po tym, jak media podały, że z partii wicepremiera odchodzi prof. Maksymowicz.

Pisaliśmy o tym:

Marek Sawicki z PSL twierdzi, że w odejściach nie ma przypadku i za powolnym upadkiem Porozumienia stoi Jarosław Kaczyński.

– Jarosław Kaczyński dał polecenie Bielanowi, masz skończyć Porozumienie. Teraz jest tylko kwestia czasu, kiedy Bielan oskubie pana Gowina z kolejnych jego żołnierzy. Jeśli premier Gowin zostanie z piątką, trójką parlamentarzystów, to do niczego Kaczyńskiemu nie będzie potrzebny. Dlatego Jarosław Kaczyński wystawił do tej walki Bielana. Jeśli Bielan tego nie wygra, to Bielana także na przyszłych listach wyborczych nie będzie. On walczy o życie – mówił Marek Sawicki w Polsat News.

Jarosław Gowin ma się czego obawiać, bo coraz częściej mówi się o tym, że do koalicji rządzącej ma dołączyć były antysystemowiec – Paweł Kukiz. Jeśli tak by się stało, to posłowie Gowina rzeczywiście mogliby przestać być Kaczyńskiemu potrzebni.

Źródło: Polsat News, NCzas