Lego LGBT. „Wszyscy są niesamowici!”

Duński producent klocków Lego postanowili dołączyć do postępowego świata… i zarobić na LGBT. Firma zamierza sprzedawać pierwszy w historii zestaw klocków w kolorach tęczy.

To ma być „gest solidarności ze środowiskiem LGBT”, a jednocześnie „docenienie każdego konstruktora LEGO”, niezależnie od jego koloru skóry. Projekt otrzymał nazwę „Wszyscy są niesamowici”.

W pudełku znajduje się 11 nowych figurek w kolorach, które wspólnie utworzą tęczę. Oprócz kolorów LGBT znajdzie się też biel, blady błękit, róż oraz czerń i brąz.

We’re super excited to reveal our new set – LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder ❤️🌈 #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik

