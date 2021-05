Polski Ład jest tak lewicowy, że nawet komuch z SLD nie zdzierżył. „Nie mają już prawa nazywać innych lewakami””

– Polski Ład to typowa socjalistyczna reforma podatkowa. Mam nadzieję, że PiS przestanie już używać inwektyw typu „socjalizm” czy „lewactwo”, bo proponowane przez nich rozwiązanie jest socjalistyczne. Z czym mnie osobiście nie wypada się nie zgadzać – powiedział w rozmowie z money.pl prof. Marek Belka.

Katarzyna Bartman z money.pl stwierdziła w rozmowie z Markiem Belką, czyli byłym premierem z SLD, że „podnoszenie podatków to ulubiony sport lewicy”.

– Te rozwiązania [nowy „Polski Ład” – red] powinny być zatem bliskie pana sercu – stwierdziła.

Belka oczywiście przyznał jej rację i powiedział na głos to, co prawdziwa prawica głosi już od wielu lat: PiS to partia lewicowa.

– To faktycznie typowa socjalistyczna reforma podatkowa. Mam nadzieję, że PiS przestanie już używać inwektyw typu „socjalizm” czy „lewactwo”, bo proponowane przez nich rozwiązanie jest socjalistyczne. Z czym mnie osobiście nie wypada się nie zgadzać. Obniżka podatków dla osób nisko zarabiających jest zasadniczo słuszna, bo obniża koszty pracy. Trzeba mieć też świadomość, że osoby zarabiające powyżej 8 tys. zł miesięcznie, które uważane są już za bardzo zamożne, wejdą w drugi próg podatkowy i zapłacą blisko 40 proc. podatku (dokładnie 39,75 proc.) – powiedział emerytowany polityk.

Niektóre pomysły PiS-u, które zawiera nowy „Polski Ład”, Belka z kolei wyśmiał. Przyrównał program partii rządzącej do PRL.

– W czasach PRL-u były takie dowcipy, że jest to system, który w sposób idealny naprawia błędy, które sam wywołał. PiS jest w tej tradycji bardzo mocno osadzony. Najpierw obniżył wiek emerytalny dla celów wyborczych i skazał ludzi na biedaemerytury, a teraz próbuje efekty swojej decyzji trochę łagodzić. To jest próba naprawienia straszliwych błędów – powiedział.

Dalej lewicowy polityk mówił m.in. o tym, że próba wprowadzenia jednolitego kontraktu to „eksperyment na żywym organizmie”. Przypomnijmy tu, że mówi to osoba, która szefowała lewicowemu rządowi, którego wielu członków było postkomunistami. A jednak polityka PiS jest zbyt lewicowa nawet dla Marka Belki.

Źródło: money.pl