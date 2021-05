Sławomir Mentzen nie zostawia suchej nitki na Polskim Ładzie. Zdradza, co należy zrobić [VIDEO]

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, był gościem programu „Rzecz o polityce” na antenie Rzeczpospolita TV. Doradca podatkowy i ekonomista nie zostawił suchej nitki na tzw. Polskim Ładzie.

Prowadzący program Jacek Nizinkiewicz zaczął program od tego, czy rozwiązania ogłoszone w ramach tzw. Polskiego Ładu są odpowiednią odpowiedzią na bolączki polskich przedsiębiorców po pandemii.

„Dzielimy dobrobyt już wypracowany”

– Absolutnie nie. Polski Ład ma przede wszystkim służyć wynikom wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński od lat pokazuje, że jego celem jest wytyczanie takich linii podziału, żeby po jego stronie było więcej, a po drugiej stronie było mniej – odparł Mentzen.

– W związku z czym zaplanował taką reformę podatkowej, na której – w teorii – skorzystać ma większość społeczeństwa, a mniejszość ma się do tego dorzucić. W tym wypadku tą mniejszością są przedsiębiorcy oraz klasa średnia, dla których opodatkowanie ma wzrosnąć – dodał.

– Zabranie pieniędzy jednym i przekazanie ich drugim w żaden sposób nie jest receptą na odbudowanie wzrostu gospodarczego, ponieważ nie tworzy to żadnej wartości dodanej. Po prostu dzielimy dobrobyt już wypracowany – wyjaśniał ekonomista.

Trzeba zmienić system

Jacek Nizinkiewicz stwierdził, że jesteśmy w sytuacji szczególnej, kiedy trwa pandemia i pytaniem jest to, jak wzmocnić ochronę zdrowia, „czy nie lepiej rzeczywiście podnieść składkę zdrowotną?” – pytał redaktor.

– Wydaje się, że to jest najprostszym rozwiązaniem, co nie znaczy, że będzie skuteczne. Problemem nie jest to, ile wydajemy na system ochrony zdrowia, tylko to, w jaki sposób te pieniądze są wydawane i w jaki sposób cała nasza służba zdrowia jest zarządzana – zauważył Mentzen.

– Stany Zjednoczone na swój system ochrony zdrowia wydają prawie 18 procent swojego olbrzymiego PKB. To jest zdecydowany rekord świata, a służbę zdrowia mają na fatalnym poziomie. Średnia długość życia w USA po prostu spada – podawał. – Państwa takie jak Singapur wydają około 5 procent i mają znacznie lepsze wyniki niż Stany Zjednoczone.

– Jeśli do dziurawego wiadra się doleje więcej wody, to poziom nam się nagle nie podniesie. Chodzi o to, żeby ten system zaczął lepiej działać – podkreślał polityk Konfederacji. – Jeżeli do obecnie niedziałającego systemu dorzucimy więcej pieniędzy, to on niestety dalej nie będzie działał.

Pomysły Konfederacji dla przedsiębiorców

Następnie Sławomir Mentzen odniósł się do tego, jakie pomysły ma Konfederacja. – Uważamy, że gospodarka jest budowana przez przedsiębiorstwa i przez przedsiębiorców. Tam się wytwarza tak naprawdę PKB. Mamy niestety od lat malejące wydatki na inwestycje, przedsiębiorcy coraz mniej inwestują – wskazywał polityk.

Jak zauważył, dzieje się tak „z wielu powodów”. – Jednym z nich jest olbrzymia niestabilność polskiego systemu podatkowego, co roku mamy tu praktycznie rewolucję. Chociażby w zeszłym roku zostały opodatkowane z zaskoczenia CIT-em spółki komandytowe – dodawał.

– Dzisiaj stoimy przed tym wyzwaniem jakim jest nowy ład, który ma podnieść przedsiębiorcom podatki o ponad 40 procent rok do roku. To jest olbrzymia kwota – kontynuował. – Do tego mamy problemy z praworządnością, problem z uznawaniem wyroków polskich sądów, w związku z czym w Polsce się nie chce inwestować.

– Jeżeli zabierzemy przedsiębiorcom więcej pieniędzy, to oni na pewno nie będą więcej inwestować, w związku z czym absolutnie to nie jest recepta na wzrost gospodarczy. Podatki należy upraszczać przede wszystkim, bo są w tej chwili bardzo skomplikowane i niestety w ramach tego nowego ładu będą jeszcze bardziej skomplikowane – mówił polityk.

– W drugiej kolejności należy je obniżać, po to, żeby pieniądze były w kieszeniach Polaków, a nie urzędników – podkreślił Sławomir Mentzen.