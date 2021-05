Barack Obama: Rząd ma nagrania UFO

Barack Obama – były prezydent Stanów Zjednoczonych – przyznał, że obserwacje UFO naprawdę są prowadzone przez rząd USA.

Były prezydent Barack Obama potwierdził, że „materiały filmowe i nagrania niezidentyfikowanych obiektów latających istnieją”. Jego słowa są związane z tym, że w najbliższym czasie Pentagon ma przedstawić oficjalny raport na temat obserwacji UFO.

– To, co jest prawdą – i jestem tu naprawdę poważny – to fakt, że istnieją materiały filmowe i zapisy obiektów w przestworzach, o których nie wiemy, czym one są, nie potrafimy wyjaśnić, jak się poruszały – powiedział Barack Obama podczas niedawnego wywiadu dla stacji CBS.

– Nie miały one łatwo wytłumaczalnego wzoru. Myślę, że ludzie nadal poważnie próbują zbadać i dowiedzieć się, co to jest. Ale nie mam nic do zgłoszenia dla was dzisiaj – dodał.

Obama to kolejny amrykański polityk, który mówi o UFO. Wcześniej u John Ratcliffe, były dyrektor wywiadu Donalda Trumpa, powiedział, że ujawnienie raportu pokaże, że było „o wiele więcej” obserwacji UFO, niż podano do publicznej wiadomości.

