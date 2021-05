Dobry SONDAŻ dla Konfederacji i fatalny dla KO. Uwzględniono Ruch Rafała Trzaskowskiego

Najnowszy sondaż pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl daje Konfederacji 10. nowych posłów w Sejmie i potwierdza, że Koalicja Obywatelska powoli się kończy.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to – według sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl – wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 38,4 proc (+2,5 pkt).

Drugą siłą polityczną w Polsce, z wynikiem 22,2 proc. (+1,3 pkt), byłaby Polska2050 Szymona Hołowni.

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, feministki z Inicjatywy Polskiej) uzyskałaby zaledwie 14,6 proc. głosów (-3,5 pkt).

Niestety, do Sejmu dostałaby się również Lewica (SLD, Wiosna, Razem) – 10,8 proc. (+0,1 pkt. proc.).

Bardzo dobry wynik w sondażu osiągnęła Konfederacja – 7,1 proc. (+0,3 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby zaś PSL – Koalicja Polska – 4,7 proc. (-0,5 pkt. proc.) i Kukiz’15 – 1,9 proc. (-0,2 pkt. proc.).

Jeśli spojrzymy na to, jak rozdane zostałyby mandaty poselskie, to zobaczymy, że Konfederaci wprowadziliby do Sejmu 10. nowych parlamentarzystów:

PiS/Zjednoczona Prawica – 215 (-20)

Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 – 113 (+113)

Koalicja Obywatelska – 67 (-67)

Lewica – 43 (-6)

Konfederacja – 21 (+10)

PSL – Koalicja Polska – 0 (-30)

Kukiz’15 – 0 (0)

Zupełnie inaczej prezentowałby się układ sił, gdyby Rafał Trzaskowski wystartował osobno od PO:

PiS/Zjednoczona Prawica – 38,6 proc.

Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 – 17,6 proc.

Ruch Rafała Trzaskowskiego – 14,4 proc.

Koalicja Obywatelska – 8,8 proc.

Konfederacja – 7,4 proc.

Lewica – 7,3 proc.

PSL – Koalicja Polska – 3,9 proc.

Inni – 2 proc.

Źródło: DoRzeczy