Już od 24 maja na Litwie rusza tzw. paszport możliwości, który ma umożliwić jego posiadaczom ponowne korzystanie z części praw i wolności. Odnawiać go trzeba będzie co 7 dni.

O wprowadzeniu tzw. paszportu możliwości litewski rząd zdecydował 5 maja. Wówczas premier Ingrida Szimonyte zapewniła, że litewski Paszport Możliwości nie będzie kolidował z przygotowywanym unijnym certyfikatem szczepionkowym – Zielonym Certyfikatem Cyfrowym, lecz „będzie z nim zintegrowany”.

– Głównym celem europejskiego certyfikatu jest umożliwienie podróżowania między krajami. (…)Paszport Możliwości jest regulacją wewnętrzną, oferującą większe możliwości osobom posiadającym odporność na koronawirusa bądź negatywny wynik testu – powiedziała litewska premier.

Tzw. Paszport Możliwości

Paszport będzie dostępny dla każdego obywatela Litwy powyżej 16. roku życia. Paszport możliwości będzie można otrzymać na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej za pomocą danych autoryzacyjnych lub w dziale obsługi klienta Centrum Rejestrów.

Na tzw. paszport możliwości będzie się składał otrzymany kod QR, który przy skanowaniu ujawni, czy dana osoba może korzystać ze złagodzonych obostrzeń w ramach obowiązującej w kraju kwarantanny. Należy go zachować i można mieć w formie papierowej lub elektronicznej.

Z Paszportu Możliwości będą mogły korzystać osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz ci, którzy nie wcześniej niż 24 godziny przed planowaną aktywnością, ograniczoną przez ogólnokrajową kwarantannę, będą mieli negatywny wynik testu.

Ozdrowieńcy będą musieli potwierdzić przejście choroby pozytywnym testem PCR lub antygenowym przeprowadzonym nie dawniej niż 180 dni temu.

Paszport odnawiany co 7 dni

Co ciekawe tzw. paszport możliwości będzie trzeba odnawiać co 7 dni. Wynika to z tego, że ryzyko zakażenia koronawirusem, choć mniejsze, to jednak pozostaje zarówno u osób zaszczepionych, jak i u ozdrowieńców (w tym przypadku ponownego zakażenia).

– Należy wprowadzić swoje dane uwierzytelniające co 7 dni na specjalnie zaprojektowanej stronie internetowej i za każdym razem zachować kod QR dostarczony na telefonie lub komputerze – donosi portal kurierwilenski.lt.

– „Paszporty Możliwości” odnawiane co 7 dni. EU popełnia samobójstwo. Upadek Cywilizacji Zachodu – komentuje Cezary Graf.

Osoby posiadające tzw. paszport możliwości mają cieszyć się szeregiem możliwości, znanych także już z innych państw, gdzie takie rozwiązania są wdrażane. Osoby takie mogłyby m.in. korzystać z usług kawiarni, restauracji czy barów wewnątrz. Zwiększone zostaną także limity dotyczące wydarzeń.

