Ile waży Korwin-Mikke? Poseł zdradza tajemnice swojej diety. „Herbaty nie mogę, bo zbyt zdrowa” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke jak na swój wiek jest w doskonałej formie. Legendarny wolnościowiec wyjawił na Twitterze, co składa się na jego dietę.

Janusz Korwin-Mikke, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN, zbliża się już do 80-tki. Mimo to polityk wciąż jest w dobrej formie. Czy to dzięki jakiejś specjalnej diecie? Raczej nie, bo ta nie obfituje w zdrową żywność.

Poseł zdradził na Twitterze ile waży. Z zamieszczonego nagrania z „ważenie” wynika, że waga Janusza Korwina-Mikkego to blisko 106 kg.

– Na śniadanko idę do KFC, później będzie konferencja prasowa. Na razie poranna kawa – herbaty nie mogę, bo zbyt zdrowa. Kawa oczywiście nienaturalna, tylko „przetworzona” czyli rozpuszczalna. Do tego masa niezdrowego cukru – wyjawia polityk.

Mimo to – polityk jest zdrowy jak koń. Najmodniejszej choroby ostatniego sezonu – Covida – prezes wcale nie odczuł. Poza tym nestor polskiej wolnościowej prawicy regularnie ćwiczy. Jak widać fastfoody i cukier niespecjalnie mu szkodzą.