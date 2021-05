Kazik ostro o lockdownie: „Roi się od idiotyzmów, nie ma żadnej logiki, litości”. Kult ujawnia, jak rząd wykiwał branżę [VIDEO]

Kult opublikował oświadczenie, w którym domaga się stanowczych decyzji od rządu w kwestii branży koncertowej. – Roi się od idiotyzmów, które jakoby miały chronić ludzi przed zarażeniem się COVID-19 – mówi Kazik Staszewski.

Zespół podkreśla, że w imię walki z koronawirusem, ta branża koncertowa jest najdłużej zamknięta, a wytyczne, jeśli w ogóle się pojawiają, to zaraz się zmieniają.

„Wspólnie z IGMAP, SOIAR i PITE przez ostatnie tygodnie otrzymywaliśmy zapewnienia, że te niedorzeczne i kompletnie niezrozumiałe zapisy rozporządzenia zostaną zmienione z końcem maja. Niestety tak się nie stało„ – pisze Kult na swoim oficjalnym profilu.

„Nie istnieją przesłanki, które przy dopuszczeniu do organizacji meczów piłkarskich z udziałem dziesięciotysięcznej publiczności, organizacji wesel, imprez domowych, komunii, spektakli, kabaretów, seansów filmowych w salach kinowych z udziałem 50% publiczności; funkcjonowania kościołów, centrów handlowych, czy gastronomii na świeżym powietrzu (a już za kilka dni również w przestrzeniach zamkniętych), uniemożliwiają organizację wydarzeń kulturalnych w postaci koncertów, zarówno w warunkach plenerowych, jak i w jakichkolwiek salach do tego przeznaczonych” – kontynuuje kultowy zespół muzyczny.

„Dlaczego tylko koncerty mają pozostać zamknięte!? Dlaczego grupy muzyczne mają zakaz działalności, w przeciwieństwie do grup cyrkowych, sportowych i wszystkich innych?” – pytają.

„Nie zgadzamy się na utrzymanie dyskryminujących i nieracjonalnych zapisów uderzających w organizację koncertów! Domagamy się przejrzystych zasad i równych szans dla branży, która jako pierwsza została całkowicie sparaliżowana i nadal tkwi w zamknięciu, jako ostatnia (…) Dziesiątki innych branż i obszarów życia społecznego, w ostatnim czasie powróciły już do funkcjonowania – branża muzyczna oczekuje równości wobec prawa” – podkreślają muzycy.

Kazik komentuje lockdown

Kazik Staszewski w krótkim nagraniu skomentował aktualną sytuację branży koncertowej.

– Roi się od idiotyzmów, które jakoby miały chronić ludzi przed zarażeniem się COVID-19 – mówi Kazik Staszewski.

– Nie wiem czemu praktycznie wszystkie branże, poza muzyczną, mogą funkcjonować, a my nie możemy. We wprowadzaniu nowych obostrzeń czy likwidowaniu starych nie ma absolutnie żadnej logiki (…) Nasz kolega z zespołu grał wczoraj koncert w teatrze, który nie był koncertem, tylko sztuką teatralną ilustrowaną muzyką na żywo, a w tym samym teatrze my nie możemy zagrać koncertu. Litości – zaśmiał się Kazik.