Konfederacja szykuje odpowiedź na Polski Ład. Konwencja programowa i trasa po kraju

„Przygotowujemy się do sezonu wakacyjnego bardzo aktywnie, bo już 4 lipca w Warszawie odbędzie się konwencja programowa Konfederacji, a zaraz po niej nasi liderzy wyruszą w trasę po Polsce z ofensywą programową. Będą pokazywać, jak powinna wyglądać Polska po lokckdownie i odpowiedzą na tzw. Polski Ład PiS-u, który uważamy za szkodliwy projekt” – powiedział Grabarczyk.

Według niego, liderom Konfederacji uda się przekonać wielu wyborców, że „polityka powinna być oparta o idee wolnościowe i narodowe”.

Przekonywał, że Konfederacja jest trwałą i spójną formacją polityczną, wbrew opiniom większości komentatorów politycznych, którzy nie wierzyli, że Konfederacji uda się wejść do Sejmu, a potem twierdzili, że jest „partią jednego sezonu, która fuksem dostała się do parlamentu”.

„A my potwierdziliśmy swoją obecność w polityce świetnym wynikiem Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich. Wcześniej zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce prawdziwe prawybory prezydenckie. W całej Polsce organizujemy spotkania z działaczami, sympatykami i wyborcami i jesteśmy w stanie skutecznie przekonywać do siebie ludzi agendą wolnościową i narodową partii, które połączyły się w Konfederacji” – powiedział.

Pytany czy ofensywa programowa Konfederacji może doprowadzić do tego, że niektóre partie będą patrzyły na Konfederację przychylniejszym okiem, Grabarczyk powiedział:

Nie interesuje nas to za bardzo. Interesuje nas to, czy wyborcy będą chcieli nas słuchać. A to, czy panowie Borys Budka, czy Jarosław Kaczyński, czy Zbigniew Ziobro, czy ktokolwiek inny, będzie dobrze myślał o Konfederacji nie jest przez nas brane pod uwagę. Nie dla nich robimy ofensywę programową, a dla milionów Polaków, żeby pokazać, że prawdziwa zmiana i prawdziwy ład jest rzeczywiście możliwy.