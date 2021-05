Przytomne „odkrycie” lewackiej gazety „Liberation”: „Na lewicę głosują wariaci”

Świat się kończy. Taką prawdę opublikowała gazeta, która sama jest lewicowa, czyli „Liberation”. W dodatku wspieranie takich formacji przez szaleńców „udowodniono naukowo”.

W „Liberation” można przeczytać, że chodzi o „obserwację poczynioną przez dwóch badaczy, którzy badali głosowanie pacjentów zamkniętych w szpitalach psychiatrycznych”. Przebadali ich preferencje w czasie wyborów w Niemczech do Bundestagu w latach 1994, 1998 i 2002.

Rzecz jasna czytelnik dostaje też odpowiednie wyjaśnienie i komentarz: „Po pierwsze, nie powinieneś wnioskować, że jesteś szalony, jeśli głosujesz na lewicę: do tej pory nie zostało to udowodnione naukowo. Po drugie, liczą się tu nie tyle poglądy, ale motywacja do głosowania.”

Okazuje się bowiem, że znaczna liczba osób chorych psychicznie przyznaje, że oddaje głos na partie w rodzaju Zielonych i Socjaldemokratów, bo… poświęcają one więcej uwagi problemom, które nękają chorych ludzi.

Wariaci głosują na lewicę, bo ta po prostu kocha wariatów i szanuje i jest jak wiadomo „wrażliwa”, co obejmuje też tych z problemami psychiatrycznymi. Według „Liberation” „autorzy badania chcą ostrzec polityków, że od ich stosunku do systemu psychiatrycznego zależy wynik przy urnie wyborczej”. Mamy więc niemal nowe lobby.

W Polsce podobnie ciekawe wyniki dotyczą zakładów karnych. Ich pensjonariusze też wybierają tych, którzy mogą ich „zrozumieć”. Motywacja podobna, a razem z wariatami mogą nawet przechylić szalę zwycięstwa… Trzeba by i u nas zapytać polityków o ich program dla tego typu „wykluczonych”? Taka posłanka Jachyra zrozumie ich najlepiej…

Artykuł ukazał się co prawda już dość dawno, ale teza o tym, że wariaci głosują na lewicę warta jest przypomnienia. Niemieckie badania ukazały się w „Psychiatrische Praxis” (t. 30, nr 8, s. 444-449). Niestety, według szwajcarskiego badania tylko 1,1% psychiatrów (i 17,4% nie-specjalistów) opowiada się za odebraniem prawa głosu osobom z zaburzeniami psychicznymi… Lewica ma perspektywy, bo wariatów raczej przybywa.

Źródło: FL24