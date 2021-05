Rosyjska fregata zakłócała rejs francuskiego lotniskowca De Gaulle

Za kilka dni grupa z „De Gaulle” ma dołączyć do lotniskowca HMS Queen Elizabeth z Królewskiej Brytyjskiej Marynarki Wojennej. „Po drodze” wydarzył się jednak incydent z udziałem fregaty rosyjskiej, która wpłynęła pomiędzy francuską flotyllę.

Na zdjęciach satelitarnych, widać, że rosyjska fregata rakietowa klasy „Admirał Grigorowicz” wpłynęła znalazłaby się pomiędzy lotniskowiec a fregatę „Chevalier Paul”. Zdjęcie zostało wykonane 23 maja.

To nie jest pierwszy incydent tego typu, bo fotografie satelitarne datowane na 18 maja, pokazywały, że francuski lotniskowiec wykonywał ostry zakręt, gdy podobna lub ta sama rosyjska fregata znalazła się na jego trasie na południe od Cypru.

Fregaty rakietowe typ Talwar („Admirał Grigorowicz”) mają około 4000 ton wyporności, wyposażone są działo kal. 100 mm, pociski Kalibr, pociski ziemia-powietrze, dwie wyrzutnie torped kal. 533 mm i wyrzutnię rakietowych bomb. Trzy takie okręty należą do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Podobna sytuacja wydarzyła się niedawno na Morzu Filipińskim, gdzie amerykański niszczyciel, prawdopodobnie USS Mustin wpłynął w chińską grupę bojową wokół lotniskowca „Liaoning”. Wówczas Pekin skierował ostrzeżenie do Pentagonu.

#OSINT #BMØ #Navy #MarineNationale Eastern Mediterranean Sea, 23-05-2021. The Charles de Gaulle carrier strike group heading West, shadowed by a Project 11356 Grigorovich class. pic.twitter.com/rkLwB5DauU

#OSINT #BMØ #Russia #MarineNationale Mediterranean Sea, 18-05-2021. FS Charles de Gaulle making a tight turn, under the watchfull eye of a Russian Grigorovich class. pic.twitter.com/5xPxrH7kjo

— OSINT-1 (@OSINT_1) May 19, 2021