William Shakespeare nie żyje. Jako pierwszy mężczyzna przyjął szczepionkę przeciw COVID

William Shakespeare, który jako pierwszy mężczyzna został zaszczepiony preparatem Pfizera na COVID-19, nie żyje. Brytyjczyk miał 81 lat.

Shakespeare został zaszczepiony 8 grudnia w szpitalu uniwersyteckim w Coventry. Zmarł w tym samym szpitalu.

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w

— Hugh Pym (@BBCHughPym) December 8, 2020